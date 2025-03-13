卓榮泰下鄉宣講維安誰埋單？官員這麼說

“行政院”發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）民進黨為助攻大罷免，15日啟動“人民是頭家政策說明會”下鄉宣講，“行政院長”卓榮泰將視親自出征。被問到車輛與維安等費用如何避免“黨政不分”？“行政院”發言人李慧芝13日僅說，非公務時間絕對不會使用公帑，維安也尊重主辦單位安排。



民進黨發動“人民是頭家 台灣要團結”政策宣講會，共計8場包括15日下午4點台中市、16日下午3點桃園市、22日下午4點花蓮市、晚間6點半台北市、23日下午3點半台南市、28日晚間6點半新竹市、29日下午3點半高雄市、30日下午4點新北市。



“行政院”13日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“勞動部次長”陳明仁、“衛福部次長”呂建德、“金管會副主委”陳彥良、“海委會副主委”吳美紅出席。



李慧芝表示，對於總預算案、財劃法覆議的結果，很可惜在卓榮泰2天的說明後，沒辦法改變投票結果，行政團隊一直以各種方式向民眾說明相關影響，在覆議案後，也必須繼續向民眾說明施政可能遇到的困難，與未來政策規劃。對於相關主辦單位邀請資訊，我們已看到相關安排，將會視行政團隊首長的狀況安排。



媒體追問，如何避免黨政不分？為大罷免添柴火？會否升高朝野對立？



李慧芝說，一直以來行政團隊持續以專訪、座談會或記者會的方式等向民眾說明後續影響，並不是要升高朝野對立，而是政府需要負責向民眾報告，可能會有什麼情況，政府又該如何處理。她強調，並非是為了升高朝野對立。



媒體也問及，“行政院”版本的財劃法會否在這會期提出？李慧芝指出，“財政部”與“行政院主計總處”在3月6日就有召開共同會議，邀請各地方政府、專家學者討論相關財政收支劃分等，現在已有進一步結果，我們希望在更多討論後，加速提出。