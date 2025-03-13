台“海巡署”：大陸公務船“越界”金門

大陸延平2號公務船在金門東碇島西北方2.6海浬處水下探測。（圖 “海巡署”提供） 位置圖。（圖 “海巡署”提供） 中評社台北3月13日電／“海巡署”今日表示，3月12日1301時金馬澎分署雷達偵獲中國大陸“延平2號”公務船於金門南方東碇島西北方2.6浬，“越界”進入“限制水域”，“海巡署”立即調派線上PP-3552艇及PP-3520艇趕往現場實施廣播驅離，1552時，將“延平2號”“驅離”出“限制水域”外，並持續往外航離。



“海巡署”表示，12日，15時在“驅離”“延平2號”時，PP—3520艇發現該船投放探測儀器下水，疑似進行水下探測作業，PP—3520艇立即蒐證廣播，要求“延平2號”船立即收回所放儀器，“延平2號”船回復將配合停止活動，並將儀器回收。1552時，“海巡署”2艘巡防艇將“延平2號”船驅離至東碇島東南方3浬“限制水域”外，持續往外航離。



“海巡署”指出，中國科研船進入“我方”“限制水域”進行水下探測作業，不純粹是科學研究目的，不排除具有戰略意圖，針對海底地質、地形及水文調查等項目，假借科研之名，遂行熟悉戰場環境之實，以供未來作戰部署之參考。“海巡署”嚴正讉責中國大陸以科研船、調查船襲擾“我國”水域，海巡艦艇將全天候守護“我國”海域，嚴密監控中國大陸公務船動態，遇案強勢驅離，全力捍衛“國家主權”，確保“我國”海洋權益。