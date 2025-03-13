彰化縣斥資2億修復日據官舍　打造文旅亮點

彰化縣長王惠美主持日據官舍修復工程開工儀式。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月13日電（記者 方敬為）中國國民黨籍彰化縣長王惠美今天出席“彰化縣聚落建築群原彰化郡(公有)宿舍群南郭宿舍修復工程”開工典禮，該古蹟建築群是彰化縣內保存規模相對完整的日據時代官舍，縣府投入新台幣2.6億元活化修復。王惠美表示，未來將作為青創、文創、觀光旅遊多元發展用途，期盼能打造彰化觀光新亮點。預計2026年底完工。



“彰化縣聚落建築群原彰化郡宿舍群及縣定古蹟南郭宿舍修復工程”13日開工動土，王惠美率縣府首長、地方縣議員、村里長共同持香祝禱，祈求開工大吉、工程順利。



王惠美表示，南郭宿舍群至今已有103年的歷史，這次修復官舍，包括高等官舍、判任官甲種官舍及丙種官舍，其中最具特色的就是高等官舍，無論是建築風格還是內部裝潢，都非常的講究，融合西洋式玄關和應接室，保留典型的日式格局及檜木門板，十分獨特稀有，於2019年公告登錄為彰化縣聚落建築群文化資產，非常珍貴也具有歷史價值。



王惠美說，縣府在去年8月自籌縣款完成規劃設計，未來也將規劃彰化在地青年進駐，結合青年創業、文創觀光，結合旅遊發展，創造多重效益，逐步透過“點、線、面”將整合，將串聯起中興莊、南郭宿舍群與八卦山，期盼未來成為彰化的重要文化旅遊觀光亮點，改造彰化，大家一起來。



縣府文化局表示，“原彰化郡宿舍群”創建於日治據時期，1922年到1935年間分批興建完成，為當時依據台灣總督府頒布的《台灣總督府官舍建築標準》，以官等位階配給之宿舍，包含有高等官第三種官舍、判任官丙種雙併官舍共計7棟建築，是縣內保存相對完整的日據官舍聚落。