賴宣布恢復軍審　洪慈庸：配套要做足

洪慈庸。（中評社 資料照) 中評社台北3月13日電／針對賴清德宣布將恢復軍事審判制度，因胞弟洪仲丘2013年在軍中受虐致死，力主廢除軍審制度的前“立委”洪慈庸隨即在臉書發文表示，《軍審法》當年修法是為了終止威權時期留下的遺毒。如今賴清德要有條件地針對“境外敵對勢力”重啟，“那配套務必要做足”。



賴清德下午在記者會上表示，將全面檢討修正“軍事審判法”，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪之刑事案件。未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。



2013年台灣軍中爆發洪仲丘因受虐致死案件，在廣大民意訴求下，“立法院”朝野黨團迅速啟動修法程序，同年8月6日火速三讀通過“軍審法部分條文修正案”，明訂現役軍人若是在承平時期（非戰時）犯罪，其偵審程序不再適用軍審法，改依“刑事訴訟法”由普通檢察署、法院處理，自此軍審法幾乎名存實亡，各級軍檢署、軍事法院也於隔年正式裁撤。



洪慈庸表示，賴清德的“恢復軍審”，很多人來問我看法，不過，就如同2019年她曾對韓國瑜院長直指“台灣沒軍法”發表的看法一樣，她認為應該再次向大家重溫十二年前軍審法修法的事實。



第一，事實面，《陸海空軍刑法》，自1929年起實施，至今從未廢除，軍法一直存在；《軍事審判法》2013年三讀通過的結果，是軍人涉及刑事案件在非戰時回歸一般法院去做審理。



第二，當年的修法，是因為從威權時期以降，檢審不分與人權侵害不斷，已經累積了過多的冤案，卻從來沒有進行過有效的檢討。這其實與“軍隊管理現代化”是在同樣的趨勢之下發生的，目的之一，也包含是體質強健提升戰力。

