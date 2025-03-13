南投布蘭部落希望廚房啟用　守護偏鄉居民

南投縣長許淑華、林嘉琪、周德陽等人進入布蘭部落希望健康廚房參觀，享用特調蔬果汁。（南投縣政府提供） 中評社南投3月13日電／中國醫藥大學附設醫院攜手企業及社福團體提升部落的廚房設施，輔導部落媽媽設計營養滿點的菜單，讓孩子吃得衛生、營養又健康，12日舉行“布蘭部落希望健康廚房”啟用典禮。中國國民黨籍南投縣長許淑華歡喜出席，認為部落廚房傳承原民飲食文化，提供就業機會，更守護了居民的健康。



布蘭部落希望健康廚房位於仁愛鄉親愛村，12日舉行啟用典禮，由法治童韻合唱團的天籟美聲揭開序幕，許淑華與中國醫藥大學附設醫院院長周德陽、林增連慈善基金會董事長林嘉琪、台灣世界展望會副會長蕭文榮及仁愛鄉鄉長江子信等人，歡喜揭開紅布，見證廚房落成。



林嘉琪看到部落孩子吟唱天籟迎賓，不禁感動地紅了眼眶。林嘉琪說，他們不敢說送給部落孩子一雙翅膀，但肯定送來溫暖，台灣處處有溫暖，改善部落廚房，廚房的餐食帶著大家的祝福，希望孩子吃得更好，未來長得更高，期待部落的孩子，出現更多的蕭敬騰或張惠妹們。



南投縣長許淑華表示，部落原本就有共餐文化，例如狩獵回部落一起分享成果，飲食容易失衡，透過健康廚房的團隊，不僅運用在地農產品，加上營養師的把關，透過部落媽媽愛心烹調，讓孩子和長輩們可以吃得更健康，小小的廚房，端出了大大的希望。



許淑華提及，縣府成立社區營養推廣中心多年，辦理長者營養教育並出版全台首本布農族、賽德克族等原民語營養繪本，讓健康資訊在部落中傳遞。



周德陽強調，中醫大附醫營養師團隊協助設計菜單，提供部落媽媽最新的營養知識，確保孩童獲得衛生、健康且營養均衡的飲食，讓部落的孩子能夠健康成長，讓在地長輩享有高品質的晚年生活。

