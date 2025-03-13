韓國瑜：台還有很多隱形冠軍　別只看台積電

“立法院長”韓國瑜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月13日電（記者 張穎齊）針對台積電將加碼投資美國1千億美元，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜13日在接待英國訪賓的座談會上表示，台灣是全球第22大經濟體，占重要地位，但很遺憾全世界只看到台積電，忽略台灣還有很多隱形冠軍，台灣對全球有傲視的經濟成績單，也是世界民主的模範。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。



西敏寺民主基金會與台灣民主基金會13日在台北喜來登大飯店舉行智慧“國會”合作聲明簽署儀式、開箱台英法韓“國會”制度–四國議會比較交流座談會。與會者有台灣民意基金會董事長韓國瑜、執行長廖達琪、副執行長盧業中、西敏寺民主基金會董事Duncan Hames、執行長Anthony Smith、台灣總監劉嘉偉、開放文化基金會董事耿璐、政治大學社會科學院助理教授Jacob Reidhead等，韓國前國會議員張惠英、法律研究所副研究員Maria Mousmouti則線上與會，現場約數十人。



韓國瑜致詞表示，很高興今天以董事長身分參與台英法韓座談，他要先脫稿演說，人類近500年歷史，英國是西方最亮眼、也是民主工業革命的發源地，土耳其國父凱末爾將軍曾告訴土耳其人說外交有困難，就要注意英國外交政策，英國許多外交決定都沒錯，他也開玩笑說“只是聽說英國有個缺點是食物難吃，可是我去年去倫敦吃覺得很好吃！”



韓國瑜說，“中華民國”雖然小，但五彩繽紛，大家可感受台灣人事地物的不同，“中華民國”的“立法院”每位“立委”的含金量高，台灣也是世界民主模範，113名“立委”中女性“立委”占47位。經濟看股票，政治看“國會”，台灣近期獲得美國雜誌評分94分。民主已深入台灣。