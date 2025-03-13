花蓮山里部落　保存賽德克族傳統織布技藝

花蓮縣山里部落賽德克族人受布農族及阿美族生活圈影響，織布色彩多元且富有變化。（花蓮縣政府提供） 中評社花蓮3月13日電／花蓮縣政府推動原住民族文化傳承，透過原住民族部落大學田野調查深入山里部落，用聲音及影像記錄賽德克族特有的Tminun織布技藝、技法及多元的紋理色彩，未來將結合教育推廣與產業發展，保存這項珍貴的傳統工藝，讓部落智慧技藝在現代社會能永續傳承。



縣府原住民行政處表示，Tminun織布技藝是賽德克族女性世代相傳的文化瑰寶，不僅象徵女性的勤勞與智慧，更是族群日常生活的一部分。此次透過部落大學，深入卓溪鄉山里部落，記錄德克族織女們深厚的技藝與獨特的文化美學。



原行處處長馬呈豪（Malay Boya）指出，Tminun織布技藝不只是賽德克族的傳統工藝，更承載族人的生命記憶與文化價值。山里部落族人受布農族及阿美族生活圈影響，織布色彩多元且富有變化，這次記錄不只是為保存影像與故事，希望透過創意與科技轉化技藝為當代創新產業，為傳統工藝開創新的可能性。



年近百歲的織女川玉桃分享Tminun製作過程指出，織布需經過14道工序，包括割苧麻、剝麻皮、捻紗、日曬、紡紗、煮線、理經到最終的織布，每道步驟都蘊含祖先智慧與生活哲學，強調這門技藝不僅是1項技術，更是賽德克族女性的生活縮影。