蕭旭岑：賴清德走向戒嚴　民眾應戒慎恐懼

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照) 中評社台北3月13日電／針對賴清德今日宣布將全面檢討修正“軍事審判法”，恢復軍事審判制度，馬英九基金會執行長蕭旭岑下午表示，此舉讓人質疑政府是否一步步推動恢復叛亂時期的軍法統治，他並質疑賴清德未來走向“戒嚴”之路，不會讓人意外。台灣一步一步走向戒嚴或準戒嚴方向，“國人”應該感到戒慎恐懼。



蕭旭岑表示，賴清德此時的大動作，只是為了要轉移送走台積電的“賣台”質疑，同時進入他就職前說的要“改造社會、洗滌人心”的階段。從最近開始封殺言論自由，剝奪陸配合法權益，到對軍公教進行全面的大清洗，未來走向“戒嚴”之路，也不會讓人意外。



蕭旭岑強調，賴清德稱“中國”已是“反滲透法”所定義的“境外敵對勢力”時，兩岸恐將陷入萬劫不復的境地。這代表賴清德在法制上全面將大陸當成“敵國”，意圖模仿俄烏戰爭模式，藉由引戰、衝突取得通往“台獨”的路徑。



蕭旭岑指出，如同他先前預測，賴清德會將這些“抗中”化為法案，做為大罷免的政治攻防，同時將會希望搏一把取得“國會”多數，最終階段是要廢除“台灣地區與大陸地區人民關係條例”，實踐他的“新兩國論”。



蕭旭岑表示，2013“洪仲丘事件”後，馬英九推動軍事審判回歸普通司法體系的改革，如今賴清德走回頭路，是人權大倒退，也推翻當年民進黨的主張，是昨是今非。更重要的是，恢復軍事審判後，更讓人質疑政府是否一步步推動恢復叛亂時期的軍法統治。



蕭旭岑表示，賴清德衝撞兩岸，意圖動盪台海，結果將由全民承受。但是諷刺的是，賴清德對軍公教、陸配用不成比例的干預手段，卻對已被質疑接受美國資金、違反“國安法”的民進黨“立委”沈伯洋裝聾作啞，這不但是雙重標準，而且也坐視外國勢力不當介入“我國”內政，製造我社會對立的行徑，這是不折不扣的出賣台灣利益。



蕭旭岑指出，包括針對宗教團體赴陸的管制，干預“國人”赴大陸地區相關證件，以及陸委會要求全體公務員切結未在中國大陸“設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證具結書”，抹紅藝人的兩岸認同等，都有“違憲”違法之虞，包括侵害人民遷徙自由、言論自由等，其中行政部門可能的濫權，未來一步一步走向戒嚴或準戒嚴的方向，“國人”應該感到戒慎恐懼。