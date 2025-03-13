國民黨五點質疑　籲賴別打壓異議走回頭路

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／針對賴清德13日於“國安會議”後提出5項“國安”威脅、17項因應策略，中國國民黨13日表示，賴清德的通篇論述都是“七分操作內部對立、三分捍衛‘國家安全’”，嘴巴說是要捍衛“國家安全”，卻是在內部找敵人。國民黨主張，“捍衛民主自由，應推動理性‘國安’”，賴清德不應該將所有交流當成統戰，把所有與對岸有接觸的民眾都當成“共諜”，打著捍衛“國家安全”的大旗，讓台灣的民主制度走回頭路。



國民黨對此提出五項質疑：



一、濫用“國安”名義，限制人民自由。政府提出針對影藝從業人員的輔導與管理措施，表面上是為了保護“國家”尊嚴，但實際上成為了限制言論自由、創作自由的手段。



二、兩岸交流一刀切，限制正當交流。政府以“國安”疑慮”為名，強化對兩岸交流的限制，讓兩岸失去更多對話機會，恐怕更會升高兩岸對立局勢。



三、“國安”措施不應該讓民主走回頭路。國民黨擔憂，政府高舉“國安”疑慮的大旗，但是卻變成打壓異議、限制多元與自由，最終將傷害台灣所珍視的民主價值。



四、強化自身競爭力，勝過封閉與恐懼。台灣真正需要的是強化自身競爭力與國際影響力，而非以限制交流、打壓異議來保護安全。



五、反滲透法不應該變成政治攻擊工具。反滲透措施，應該給予人民明確依循的基礎，模糊的執法空間，將變成打壓政治異議的工具，這不僅違反民主精神，也損害台灣社會的信任基礎。



國民黨強調，“總統府”提出統戰與“國安”威脅的多項策略或措施是否真能守護台灣？還是僅僅製造恐慌，甚至誤導社會認知，對台灣的民主、自由與經濟造成不必要的限制與損害。



國民黨認為，民進黨一意孤行，將愧對過去民主前輩對於民主自由，對於言論自由的期待。尤其，當初民進黨全黨力挺廢除軍法，鄭南榕主張絕對的言論自由，在賴清德眼中，難道一文不值嗎？