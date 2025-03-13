民眾黨：賴已毫無顧忌大走戒嚴威權老路

針對賴清德宣布恢復軍事審判制度，民眾黨團說台灣法治形同“德意志”一人說了算。（照片:民眾黨提供） 中評社台北3月13日電／賴清德今天宣布恢復軍事審判制度，台灣民眾黨“立院”黨團表示，“國防部長”顧立雄當年高舉改革，如今竟然選擇大走回頭路，所謂進步價值轉眼拋棄，而面對重大的政策變革，台軍方至今未提出修法草案，破壞民主“憲政”制度，台灣的法治形同“德意志”一人說了算。現在的民進黨已經淪為一人政黨，唯“德意志”獨尊。



賴清德今天上午召開“國安”高層會議，並在會後親自召開記者會宣布，為了因應“中國滲透及間諜活動”，策略包括全面檢討修正“軍事審判法”，藉由恢復軍事審判制度，軍法官回到第一線與司法機關協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事刑事案件。



民眾黨團表示，2013年，蔡英文頭綁“國防布”布條走上街頭，抨擊“馬政府對洪案處理態度，是一個不肯坦白面對社會質疑的政府”，之後民進黨傾全力廢除軍事審判，認為應回歸“憲法”，分平時與戰時，兼顧“國安”與軍中人權保障。



民眾黨團指出，時任民進黨“立法院”黨團總召柯建銘曾說：“軍事司法審判基本上已經‘違憲’，‘國家’已有一個司法體系，軍事審判又獨立成一個司法體系，‘國防部’既扮演‘司法院’的角色，又扮演‘法務部’的角色，違反審檢獨立、司法獨立，所以軍方人權永遠無法解決。”



而時任洪家辯護律師、現任“國防部長”的顧立雄也持相同立場，還要“國防部”拿出態度，“不容軍法復辟”；賴清德更高聲批判疾呼要廢除軍法審判，如今當他大權在握，卻昨是今非，毫無顧忌地大走戒嚴威權老路。



民眾黨團表示，口口聲聲“沒有討論就沒有民主”的民進黨，更呈現一片安靜死寂，“國防部”從未與社會討論，也沒有提出任何相關法案修法版本，現在的民進黨已經淪為一人政黨，唯“德意志”獨尊。



民眾黨團感嘆，今日台灣處處充滿白色恐怖、威權時期的既視感；只要以“國安”為名，不需社會討論，即可貿然恢復“軍事審判”；只要以“國安”為名，即可指控他人為匪諜、行鬥爭肅清之實，今日之軍法復辟、明日就是警總再現。賴清德說：“我們沒選擇”都是借口，是他一心衹有威權、崇拜威權，不願鞏固深化民主韌性，選擇鑽進“民主退步、自由限縮、人權倒退”的老路。



民眾黨團提出質疑，當賴清德一聲令下恢復“軍法審判”，柯建銘總召會再度率領民進黨黨團，提請“釋憲”嗎？