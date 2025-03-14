中評關注：綠巡迴宣講首站台中　劍指盧秀燕

民進黨發動“人民是頭家”宣講巡迴，台中先發。（民進黨中央黨部提供） 中評社台中3月14日電（記者 方敬為）民進黨13日宣布啟動“人民是頭家政策宣講會”全台巡迴，15日首站從台中市起跑，“行政院長”卓榮泰將親自領軍，觀察綠營近期發動的攻勢許多與台中有關，從公安事件、市政府官員爭議、罷免藍委到台灣民眾黨主席黃國昌拜會市府，都有民進黨抨擊的聲浪，加上首場政策宣講會綠營府院黨集結台中，劍指中國國民黨籍市長盧秀燕的意味濃。



民進黨將發起“人民是頭家”下鄉宣講。民進黨中央黨部13日行文給各縣市地方黨部、民進黨黨公職及縣市議員，黨主席賴清德請黨公職全力投入，協助辦理“人民是頭家”8場說明會。



民進黨發函內容指出，近一年面對藍白“國會”強行通過窒礙難行、“毀憲”亂政之法案，更濫刪凍2025年度總預算，經“行政院”提出覆議，希望能夠有重新審視及向民眾報告“行政院”編定的預算以及施政方向，無奈藍白未給予執政團隊完整說明的機會。因此透過宣講會，由卓榮泰領軍的行政團隊、地方民代、百工百業輪番上陣，首發場從台中市出發、新北場壓軸。



雖然綠營強調，宣講會內容非關罷免全台藍委行動，但民進黨“立法院”黨團總召柯建銘則公開表示，“兩者互為表裡”，宣講會的政治意涵不言而喻。值得注意的是，第一站從台中起跑，表面上是考量台中人口全台第二大，加上是中台灣唯一“直轄市”，中部縣市未辦理其他場次，以台中市為代表。



但觀察綠營近期發動的攻勢許多與台中有關，近來台中市遭逢多事之秋，先是2月13日發生新光三越百貨公司氣爆案，市府後續的調查及救災處置，遭民進黨台中市議會黨團質疑效率及周延性欠佳。2到3月份又接連有市府一級首長陷入爭議事件而請辭，包括前研考會主委劉彥澧以及前地政局長吳存金。

