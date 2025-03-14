美日施壓乳品標示　方清泉：影響台酪農業

乳業協會秘書長方清泉。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月14日電（記者 方敬為）紐西蘭乳品今年起零關稅輸台，本土酪農要求效期效期14天內的乳品才可標示鮮乳，但傳出美日不滿施壓，政策可能生變。“中華民國”乳業協會秘書長方清泉接受中評社訪問表示，進口乳品零關稅上路，市占率一定會有變化，而本土乳品最大的優勢就是新鮮，也是本土酪農可以做出市場區隔的關鍵，倘若標示不能明確，對本土酪農產業有負面影響。



台官方去年6月預告效期長達30天的乳品為“延長保存期限鮮乳”、“長效鮮乳”，引起本土酪農反彈，認為進口乳品強調“鮮”乳會衝擊本土乳品，之後“行政院”指示效期14天內的牛乳才可標示為鮮乳，引發美日關切，認為用效期區分標示違反國際原則。“行政院”食品安全辦公室11日坦言，為降低貿易衝突風險，具體細節有調整空間，但保障台灣酪農目標不變。



對於進口乳品零關稅以及產品標示議題，方清泉向中評社表示，過往液態乳的市場零售端占90%、業務端占10%，近年隨著業務需求提高，現在液態乳版圖中，零售占比降至45%，業務占比則增加至55%。今年起進口乳品零關稅輸台，有量體及價格上的優勢，勢必反映在市占率的變化上。



方清泉指出，台灣的乳品市場，在零售端方面，過去本土與進口的市占率大概是8:2，不過台灣的本土產量最多就是一年46萬噸，面對進口量體的提高，零售市場的市占率也可能產生變化，這是本土酪農最擔心且關切的問題。由於台灣的酪農產業量體無法與紐西蘭相比擬，受到氣候條件以及土地面積的限制，台灣的乳產量要繼續上升，並壓低生產成本有一定的困難度。



在業務市場方面，方清泉說，目前B To B的市占率，進口乳品已經上升至30%，因為業務市場講求利潤導向，業者要用低廉的價格取得原物料，那進口乳品就相對本土乳品更有競爭力，進口乳的市占率有持續升高的趨勢，這也是本土酪農所面臨的挑戰之一。

