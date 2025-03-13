李奇嶽：赴陸若須登錄　解除禁團令更難

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／賴清德13日召開“國安”高層會議後舉行記者會表示，相關機關要提高民眾赴中國大陸旅遊風險意識，持續加強公眾溝通，並落實各種登錄制度，以減少赴中國大陸旅行的可能意外及風險。對此，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，兩岸的關係會更緊繃，禁團令解禁更困難，大陸旅客來台觀光開放更是遙遙無期。



“國安”高層會議今天上午11點舉行，接著賴清德在下午1點30分親自主持記者會，蕭美琴、“總統府”秘書長潘孟安、“國安會秘書長”吳釗燮出席。這場“國安”高層會議主題“凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透”。



賴清德針對台灣當前所面對的五大“國安”及統戰威脅以及十七項的因應策略，提出說明。



對於賴清德的發言，李奇嶽表示，兩岸的關係會更緊繃，對於台灣出境到中國大陸旅行的旅客要採取登錄制度，不知道這個登錄制度實施的強度是如何？會不會造成每年數百萬在大陸旅行經商就學的台灣同胞的困擾，對於來台交流的大陸人士審查應該也會趨於更嚴格。



另外，李奇嶽說，台灣各級團體與大陸的民間交流也會受到兩岸氛圍緊繃的影響怕會有心理負擔而沒辦法正常交流，進而影響到開放台灣旅行社組團赴大陸的禁團令解禁更困難，大陸旅客來台觀光開放更是遙遙無期。