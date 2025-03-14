周志杰：晶片關稅在脖子上　台恐被扒兩層皮

台南成功大學政治學系教授周志杰。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月14日電（記者 蔣繼平）針對台積電近期擴大赴美國投資1千億美元是否可避免被課徵晶片關稅？台南成功大學政治學系教授周志杰向中評社表示，特朗普介意的是供應鏈的安全，與台美之間貿易逆差是一碼歸一碼，特朗普會一隻牛剝兩層皮，晶片關稅這把劍仍是架在台灣脖子上，若台灣政府長期倚美、唯美是從的話，總是先自我審查而沒有想到去使用籌碼、去亮牌，將會是嚴重的失能及面臨未來更多的考驗。



周志杰，美國紐約州立大學水牛城分校政治學博士。現職為成功大學政治學系專任教授，兼成功大學兩岸與華人治理研究中心主任，專長領域為：兩岸關係、台商研究、政治經濟風險分析、國際關係、區域安全。



台積電在美國投資總額來到1650億美元，成為美國史上最大的單項外國直接投資案。周志杰表示，“美國是不是有這1650億美元，台積電就免疫了嗎？恐怕不是。”他指，美國最介意的是整個供應鏈的安全性，首要目標其實是晶片的先進製程在美國的在地化，為了特朗普的MAGA, Make America Great Again, “讓美國再次偉大”的競選口號短語，創造足夠的就業數量，讓特朗普的選民滿意，這都是其次。



周志杰表示，最重要是美國希望晶片的安全性被顧及到，因為台海有可能發生戰爭，美國的這種做法也是代表全世界與台積電做生意的廠商客戶來表達心聲，因為其他台積電客戶也是相同心態。



周志杰表示，試問台灣如果哪一天被封鎖，台海風雲變色真的發生戰爭，那這些客戶怎麼辦？所以供應鏈安全才是真正的重點，當然美國就不可能只要成熟製程，必須要讓最先進製程也從台灣出走，所以是台積電的出走效應。如果台灣政府沒有提出具體對策，台積電就要開始失根，這是溫水煮青蛙。



周志杰表示，台積電在檯面上說客戶在哪、區域布局需要才赴美，但實際上則是被美國逼的，從拜登時代就開始，這個與台美之間貿易逆差沒有關係，一碼算一碼。



周志杰表示，就算台積電赴美投資，台灣出口的晶片量還是很大，這也是台美貿易失衡的一部份，課晶片關稅一碼歸一碼，因為台灣對美出口蠻大一部分ICT（資訊及通訊技術或資訊通訊科技）、半導體產業相關產品，是台美貿易逆差主力之一，美國還是有資格、有正當性對銷美的晶片課徵關稅。

