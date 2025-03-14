周志杰：半導體供應鏈赴美　台灣失根的開始

台南成功大學政治學系教授周志杰。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月14日電（記者 蔣繼平）台積電擴大對美投資的影響，台南成功大學政治學系教授周志杰向中評社表示，美國想要複製台灣半導體上中下游產業到美國，除技術外流，連帶的資金流出、人才轉移、上中下游供應鏈出走，這會是台灣“失根”的開始，雖然台灣仍有很強的IT產業，不過可被競爭性、可被取代性都是高的，鄰近的中國大陸、日本、韓國都可以來做，未來台灣競爭力就會受到影響。



周志杰，美國紐約州立大學水牛城分校政治學博士。現職為成功大學政治學系專任教授，兼成功大學兩岸與華人治理研究中心主任，專長領域為：兩岸關係、台商研究、政治經濟風險分析、國際關係、區域安全。



台積電將在美國加碼投資1000億美元，擴大投資興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠及1間主要研發團隊中心，這將是美國史上最大的單項外國直接投資案。加上先前承諾的650億美元，這將使台積電在美國投資總額來到1650億美元。



周志杰表示，台積電已投資650億元在美國亞利桑那州建3個廠，都是12吋晶圓廠，算是先進製程裡面的基本款，也佔台積電12吋晶圓產量的10%。未來再加碼投資1千億美元的3座廠，一定是往更先進製程方向，但為何要在美國設研發中心？還有兩個先進封測也過去？美國有可能的起手式，就是要複製台灣半導體上中下游產業。



周志杰表示，第一，將造成不只是台灣晶片先進製程技術流到美國，還包括整個半導體供應鏈過去，對台灣產生“資金轉移”效應；且未來在美國出貨多，相對在台灣出貨就少，他預估美國產量至少會再加10%，那未來台積電對美國出貨，起碼20%到30%可能都是由美國的台積電廠供貨或供給到鄰近市場。



周志杰表示，第二，台積電能夠崛起與東亞勤奮的民族性有關連性，可以差異化為每一個客戶去製造所需的晶片，隨時有問題都ON CALL，靠年輕工程師的肝換來的，但美國文化不會這樣，所以接下來還有“人才外流”的問題，因為勢必要移植企業文化到美國去，就需要出口台灣頂尖工程師。

