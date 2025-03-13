洪秀柱憂賴清德幾近準戒嚴　兩岸危機

國民黨前主席洪秀柱在臉書批評賴清德做法有如準戒嚴。（取自洪秀柱臉書） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）針對賴清德13日於“國安會議”後提出5項“國安”威脅、17項因應策略，中國國民黨前主席洪秀柱在臉書發文批評，賴要恢復軍事審判、扼殺兩岸交流空間等行為，幾近準戒嚴狀態，再次暴露了他對“中華民國憲政”根基與兩岸關係的混亂態度。



洪秀柱說，“賴政府”如何定位與中國大陸的關係？是回到戒嚴時期敵對、內戰動員的戰爭狀態，還是走李登輝前期任內的理性對話，抑或馬英九所倡導的和平交流？歷史告訴我們，和平溝通與務實交流才是確保台灣安全、維護“憲政”體制的民主正道。然而，“賴政府”如今卻以對抗姿態切割大陸，違背“中華民國憲法”所訂的原則，是否曾考慮到有可能使台灣陷入兩岸緊張危機？



賴清德13日上午召開“國安”高層會議，他在會後發表敞廳談話，將中國大陸定義為“境外敵對勢力”。其中為了因應中國大陸混淆台灣民眾對“國家認同”之威脅、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅等，“賴政府”接下來在兩岸交流上將從嚴審核。



洪秀柱在臉書發文表示，記得賴清德曾在選舉期間說過“‘中華民國憲法’是災難”，當選又說要“維護‘憲政’，深化民主”。請問賴清德哪一句是您的真心話？



洪秀柱批評，賴清德選舉時利用“‘中華民國憲法’是災難”吸引選票，當選後又打著維護“憲政”的旗號，這種言行反覆、邏輯矛盾的做法，暴露了其政治操弄的本質。台灣需要一個堅定、始終如一的政府，而非左右搖擺、口是心非的政客。



洪秀柱認為，在當前國際與兩岸局勢高度敏感的時刻，我們必須堅守“中華民國憲法”的精神，維護台灣的民主與自由。“賴政府”必須正視並回答這兩個關鍵問題，讓台灣民眾看清他的真實立場與政策方向。衹有堅守原則、保持透明一致的執政態度，台灣才能穩健前行，捍衛我們共同的“國家安全”與民主未來。