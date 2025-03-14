中評關注：抗中領導大罷免　下一步是啥？

賴清德昨天召開“國安”高層會議。（照片：府方提供） 中評社台北3月14日電（記者 黃筱筠）就在民團發動第二階段罷免連署後，民進黨隨即召開記者會宣布8場下鄉宣講，賴清德更召開“國安”高層會議，宣布恢復軍事審判等17招抗中措施。民進黨用這麼強烈抗中手法吹響大罷免號角，會不會把中間選民越推越遠？也讓台灣越靠近戰爭，讓民眾更厭惡大罷免。



全台掀起大罷免潮，“中選會”13日宣布，目前已有35位泛藍“立委”通過第一階段連署門檻、進入第二階段連署，藍團罷綠委仍掛零。台北市與新北市共11個罷免中國國民黨“立委”團體12日赴“中選會”領取第二階段連署人名冊格式，並宣示二階連署將在13日啟動，象徵“刪一刪（3月13日）失格‘立委’”。



“立法院”12日在藍白陣營聯手下，否決今年度總預算案及《財政收支劃分法》覆議案，民進黨13日上午召開記者會宣布下鄉宣講，並由黨主席賴清德下動員令，黨公職都要參與。



接著13日下午，賴清德親自舉行“國安”高層會議後記者會，宣布抗中17項措施，“國防部”更緊接著說明如何恢復軍事審判作法，這些作為看來都是鋪陳為大罷免造勢。柯建銘日前提到當總預算案與財劃法覆議案被“立院”否決後，賴清德會在府內召開記者會，為大罷免壓軸登場。目前幾乎都按照柯建銘所說的劇本演出，這也坐實了，本屆“立委”一開始確定朝小野大，民進黨執政就想要罷免藍委，希望扭轉朝小野大局面。



民進黨自15日起將舉行下鄉宣講，除了總預算及財劃法主題，現在還會加上賴清德的抗中17項措施。只要催化綠營支持者情緒，高喊抗中，罷免連署攤也擺在一旁，第二階段的連署幾萬份仍是有可能達成。接下來若能夠進入投票階段，民進黨政府一定還有其他宣講活動等著，賴清德的抗中旗幟會再繼續加碼。



從民進黨政府一連串的鋪陳，如果大罷免甚至補選，還是無法讓民進黨在“立法院”過半，民進黨一定還有後續盤算。如果該用該出的招都出了還沒效，許多藍軍大咖都已關注，接下來是不是就要升級抗中宣布戒嚴？