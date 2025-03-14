吳成典赴南京中山陵緬懷孫中山　盼和平統一

吳成典12日率團赴南京中山陵緬懷孫中山。（照片：新黨提供） 中評社桃園3月14日電（記者 盧誠輝）新黨主席吳成典在12日率團赴南京中山陵緬懷孫中山，13日回台在桃園機場接受中評社訪問表示，今年是孫中山逝世100周年，他特別親自率團去南京中山陵緬懷，孫中山“和平、奮鬥、救中國”的遺志，和新黨主張的“和平、統一、救中國”相同，他希望大家都能持續為實現兩岸和平統一而努力。



吳成典12日率團親赴南京中山陵緬懷孫中山，祭悼儀式由新黨副秘書長游智彬擔任司儀，吳成典親自獻花，後由新黨副主席李勝峰宣讀《告兩岸同胞書》，新黨青年部副主任譚傳紹宣讀祭文，全體成員行三鞠躬禮，並齊唱《國父紀念歌》，儀式莊嚴肅穆。



吳成典向中評社表示，他曾到中山陵很多次，但今年感觸特別深，尤其是當天南京剛好下著小雨，當他在走往中山陵的390個台階上時，想起孫中山過去的遺志，和台灣在民進黨政府長期執政下的現狀，感覺有些悲戚。



他指出，新黨是孫中山思想的堅定信徒，孫中山百年前所倡導的“內除國賊、外抗強權、驅除韃虜、恢復中華”，在當今局勢下依然具有重大意義。而所謂的“韃虜”指的是當今利用台灣製造兩岸分裂、激化兩岸對立的外部勢力。“國賊”則是那些勾結外部勢力、狼狽為奸，意圖阻礙國家統一、民族團結，甚至妨礙民族復興的台奸、漢奸。

