吳成典：在大陸立場台灣本來就是個省

吳成典在桃園機場接受中評社訪問。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月14日電（記者 盧誠輝）中國大陸外長王毅日前在人大記者會強調“台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是‘中國台灣省’”。新黨黨主席吳成典接受中評社訪問表示，這個說法一點都沒錯，因為站在大陸的立場，台灣本來就是個省，反而是民進黨政府凡事必稱“台灣”格局太小，這樣只會路越走越小，最後走到沒路才想回頭已來不及了。



吳成典，金門人，美國凱斯西儲大學化學博士，曾任工研院材料所主任、聯茂電子公司總經理、“國大代表”、“立法委員”、金門縣副縣長，現為新黨黨主席。



吳成典指出，站在大陸的立場，“中國台灣省”說法一點也沒錯，這就像他站在身為金門人的立場，會認為是“台、澎、金、馬”，但在民進黨政府的眼裡現在就只剩下“台灣”，只是現在硬要去吵這些東西意義並不大。



他說，民進黨政府現在只會什麼事都要計較，什麼事都要跟大陸吵，但再這樣吵下去，民進黨政府只會越吵越沒路，格局也會越走越小，最後走到沒路的時候才想再回過頭來，那恐怕已是百年身了。



吳成典提到，大陸的說法並不是希望因此消滅台灣，這從外交部發言人毛寧後來在記者會上強調“大陸願以最大誠意爭取和平統一”就可看出，大陸對台灣還是很有耐性。因為台灣過去畢竟長期經歷過外族的統治，所以可能有些聲音或想法並不太一致，但他相信這些大陸都能夠體諒。