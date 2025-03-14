湯紹成：賴清德談話是在對美國表忠

政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）賴清德13日召開“國安”高層會議後發表談話，將中國大陸定義為“境外敵對勢力”，並推出抗中17項措施。政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成向中評社表示，賴清德的動作對內當然是要將主張兩岸交流的中國國民黨戴上紅帽子，以增添大罷免柴火，對外則是趕在中美可能談判之前，向美國總統特朗普表忠，顯示其反中、抗中的意志堅定。



湯紹成分析，賴清德的談話勢必引發大陸方面的反彈，但整體局勢還須看傳出特朗普可望於4月訪問中國的結果而定，中美要鬥還是要和，決定了兩岸關係接下來會更壞？還是有機會稍微轉彎而緩和些。



湯紹成，德國波昂大學政治學博士，專研德國問題、歐洲安全、歐洲政府、兩岸關係，1996至2000年曾代表新黨當選第三屆“國大代表”，曾任中華兩岸人民文經交流促進會會長。現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院院長。



賴清德13日於“國安會議”後提出5項“國安”威脅、17項因應策略，其中將中國大陸定義為“境外敵對勢力”，更是首見，蔡英文任內雖也曾提到中國大陸的威脅，但措辭通常更為謹慎，並沒有明確使用“敵對勢力”的表達。



對此，湯紹成接受中評社訪問時表示，這當然是對兩岸關係的重大衝擊，賴清德此舉對內當然是要凝聚綠營支持者，增添接下來罷免藍委的柴火，但最重要的是對外，要藉此向美國特朗普表忠。如果特朗普在接下來的對中談判上，決定美中要往繼續鬥的方向前進，賴即釋出台灣已準備好的訊號。



湯紹成說，所以在民進黨一面倒向美國的路線上，接下來決定兩岸關係的關鍵，仍是在中美談判上。但在特朗普的不確定性格上，風險就會非常大，畢竟特朗普核心思想政治就是交易，如果和中方談判時，真的達成一個大協議，是不是台灣就被賣了？這是大家普遍擔心的問題。



湯紹成認為，台灣現在應該思考的是，在對美的部分如何增加籌碼，而不是主動將籌碼奉上，譬如台積電赴美加碼投資設廠，但卻沒有換到美國的安全承諾，就是讓自己手上的籌碼愈來愈少。