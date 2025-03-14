衝刺反惡罷　徐巧芯提醒選民要投不同意票

藍委徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北3月14日電／全台掀起大罷免潮，目前有35名泛藍“立委”罷免案已通過“中選會”第一階段審查，將進入第二階段連署，藍軍形勢嚴峻。中國國民黨籍“立委”徐巧芯衝刺反惡罷，13日提醒信義南松山選民，現在很多人在外面騙說“你支持徐巧芯，幹嘛去投她罷免”？徐巧芯反駁說，是要出門投“不同意罷免”，請大家千萬不要搞錯。



罷免國民黨籍“立委”王鴻薇、羅智強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、洪孟楷、羅明才、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔等共11個團體，12日赴“中選會”領表準備二階連署，並在“中選會”外舉行“雙北聯合大罷免二階起跑記者會”。



根據《中時新聞網》報導，徐巧芯13日在《誰來Talk館》網路直播節目中表示，她在“國防”外交委員會的評價是6顆星，質詢率是百分之百，像她這麼認真，卻被丟去大罷免，就是因為她是民進黨很多人的眼中釘，想除之而後快。



徐巧芯指出，如果信義南松山的選民認可她的問政表現還有質詢，在8月左右時，可以出來投不同意罷免。現在還有很多人在外面騙說“你支持徐巧芯，幹嘛去投她罷免”？徐巧芯反駁表示，是要出門投不同意罷免，請大家千萬不要搞錯。



徐巧芯說道，只要大家投“不同意罷免”，她就可以繼續為大家服務，接下來會替大家爭取更多的福利，比如軍人福利，她一定會盡力在罷免案之前把事情通過。就算真的很不爽她，只要是軍人，她還是會幫忙爭取加薪。