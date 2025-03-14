顧立雄：恢復軍審法因應平戰轉換　現要準備

顧立雄受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月14日電（記者 黃筱筠）賴清德昨天宣布將恢復軍事審判制度，台“國防部長”顧立雄今天受訪表示，如果要平轉戰，不可能憑空生出一個發現真實、兼顧軍紀維護的制度，應該在現在就要做好平時審判制度，適度恢復、打造一個合乎公民法院制度軍事審判制度，才能因應平戰轉換。



至於恢復軍審法已經準備多久，賴清德上台就開始準備了嗎？顧立雄表示，隨時就相關軍事審判部分，法律處隨時就相關軍審都有相關研究。



“行政院長”卓榮泰今天率領各“部會”首長到“立法院”進行施政報告並備質詢。



賴清德昨天召開“國安會議”後宣布恢復軍事審判制度，當年促使軍審廢除的洪仲丘事件，當時洪家的義務律師就是現任“國防部長”顧立雄。



媒體詢問是否顧部長打臉顧律師？他兩度強調，“我的初衷沒有改變”。他表示，他的初衷沒有改變，過去軍審有不被信任的歷史，與其說我們恢復軍審，不如說要重新打造軍審制度，符合正當法律原則的軍審制度。為什麼說我們要全盤檢討修正軍審法，要讓軍法官身分獲得保障，要制定軍法官人事條例、軍事法院組織法軍事檢察署組之法等，揮別過去那段軍審法不被信任的歷史。要重新建構符合人權保障發現真實軍紀維持一個新軍事審判制度，要跟大家說明，他的初衷並沒有任何改變。



他接著說明，過去還是仍然維持戰時現役軍人受軍事審判，只是11年間我們沒從事任何軍事審判工作相關人才相關的制度，相關應該有的強化軍事審判的作為，軍法官資格都缺乏。如果要平轉戰，不可能憑空生出一個發現真實兼顧軍紀維護的制度，應該在現在就要做好平時審判制度，適度恢復、打造一個合乎公民法院制度軍事審判制度，才能因應平戰轉換。



顧立雄表示，過去沒有將軍法官身份與組織獨立到提升法院位階，現在要由軍法人事條例相關組織法，從法官甄選、養成身份保障，及淘汰、評鑑，都要依照相關規定，讓軍法官獨立性，這樣才能符合大法官“憲法”意旨，未來會有多元甄選管道，軍法官人士不會受到外部，包括“國防部”的干涉，保有審判獨立性。

