台積電合資營運英特爾？郭智輝：不評論傳聞

郭智輝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月14日電（記者 張穎齊）外媒路透社報導，傳出台積電已向美國晶片設計廠輝達（NVIDIA）等提議入股一家合資企業、負責營運英特爾的晶圓廠，台積電不評論市場傳言。台“經濟部長”郭智輝14日表示，不評論沒經證實的訊息，現在認知作戰非常厲害，不接受外界的傳聞。



台積電繼宣布加碼投資美國1千億美金並設廠後，外媒路透社報導，消息人士指出，根據提議，台積電將負責經營英特爾（Intel）晶圓代工部門，對於合資公司持股比重將不超過50%。台積電除向輝達提議外，也向超微（AMD）、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）提出這項提議。



郭智輝14日赴“立法院”出席總質詢前受訪。



媒體問，傳出台積電將與輝達合資入股英特爾的晶圓廠，是否出錢救英特爾？美國當老闆嗎？“經濟部”事前知不知道？郭智輝表示，這是沒經證實的問題，所以他不評論這些訊息，所有對外投資，大家都清楚，要經過投審會申報後才有對外投資。



郭智輝強調，台積電不是公營公司，怎樣經營，“經濟部”是無法干涉，也無法去要求，大家要搞清楚，雖說政府也有投資，但若要比照公營公司去監管台積電，那就是非常超過了。



他重申，對於傳言都不評論，媒體提問時，要根據事實提問，別用傳聞。現在認知作戰非常厲害，“經濟部”都是據事實才回答報告，不接受傳聞。

