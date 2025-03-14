邱垂正：講武統、消滅台“主權”　要積極查處

陸委會主委邱垂正接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）賴清德13日召開“國安”高層會議後發表談話，將中國大陸定義為“境外敵對勢力”，也將強化藝人在大陸發展的輔導與管理，主管機關應提供影藝人員在大陸發展的言行應注意事項，明確涉及危害“國家尊嚴”相關言行的查處範圍。對此，陸委會主委邱垂正今天受訪時表示，所有武統言論，消滅“中華民國“主權”的主張，政府不能坐視不管，一定要依法積極查處。



邱垂正強調，如果是有關赴中國大陸發展藝人的相關言行，主管機關針對兩岸條例33條之一，調查是否跟中國大陸的黨政軍機關構進行合作，或者有政治性內容，都會依照相關程序積極查處。



邱垂正說，他要特別強調，“中華民國”是“主權”獨立國家”，台灣從來不屬於中華人民共和國的一部分，這堅定立場沒有改變，所以對於受到中共脅迫的這些藝人，我們也要告訴他們，赴陸發展有一定風險，也會跟主管機關合作，建立這方面的輔導、管理機制，包括讓在大陸發展不順利的人，能回到台灣來發展。



“行政院長”卓榮泰今天和“內閣”官員赴“立法院”進行施政報告並備質詢，邱垂正在會前受訪時做出以上表示。



媒體追問是否大陸藝人講統一可以，但講武統不行，會設立這樣的紅線嗎？



邱垂正說，鼓吹戰爭或者是武統，都是言論自由所不允許的，不僅是於法不合，凡是“中華民國”國民也都會對這樣的言論無法容忍，感到不恥。

