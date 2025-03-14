藍軍罷綠委被完封　35：0名單一次看

“中選會”。（中評社 資料照） 中評社台北3月14日電／全台大罷免戰情升級，經“中選會”確認後，截至13日為止，共計有35件罷免通過罷免連署第一階段，除了苗栗縣第1選區的陳超明是無黨籍外，其餘34名全是中國國民黨籍的“立委”，由於成案數差距懸殊，也引發外界議論。此外，遭停職的新竹市長高虹安，還有民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴罷免案也都進入二階連署。



藍民團罷綠委的部份，都沒有通過第一階段，有一次補件幾會，目前是35：0。



目前，新北市板橋區為激戰區，國民黨籍葉元之、民進黨籍張宏陸2席“立委”都面臨罷免，目前罷免葉元之第二階段已在積極連署，罷免張宏陸一階連署則已補件送“中選會”審核中。而民進黨也已宣布8場“人民是頭家”政策說明會，最終場3月30日選在新北市，儘管宣講主軸為“國家要安全，台灣要向前”，但外界仍認為將為大罷免“添柴火”。



此外，罷免團體“去怋除穢”發起罷免民進黨“立委”蘇巧慧、吳琪銘，第一階段分別被要求補件752份與366份。發言人王昱人說，蘇巧慧部分已在7日造冊送件，補件1704份；吳琪銘部分，預計在14日前往送補件，初估已有800份連署書，對於2個罷免案通過第一階段十分有信心，進入第二階段門檻更高，更需要國民黨新北市黨部支持，才有成功可能。



根據“中選會”網站資料顯示，符合門檻規定者，在審議通過後函請提議領銜人於文到次日起10日內至“中選會”領取連署人名冊格式。如不符門檻規定，則會請其補提，補提以1次為限。另外，民進黨“立委”罷免案第一階段皆未達標，目前仍待補件。

