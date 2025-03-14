劉書彬遞補白委　笑喊韓國瑜大學長

民眾黨委員劉書彬宣誓就職。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍前“立委”吳春城因捲入壯世代爭議，2月25日請辭明志，由東吳大學政治系教授劉書彬遞補，3月14日宣誓就職。有趣的是，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜與劉書彬都是東吳大學畢業，2人當場笑著互認學長、學妹，劉書彬也笑稱，現在還是大學長，互動熱絡。



吳春城為前民眾黨不分區“立委”，在請辭後，由民眾黨不分區名單中的第九名東吳大學政治系教授劉書彬遞補。



劉書彬14日上午不到9點半就到“立法院”會客室準備宣誓就職，頻頻向“立法院”工作人員詢問相關流程，神情有點緊張，韓國瑜則在9點40分到場，立刻就與劉書彬握手道恭喜、恭喜，才讓劉書彬緩和下來。緊接著，劉書彬在大法官朱富美監誓、韓國瑜觀禮下宣誓就職，在合照環節，劉書彬突然向韓國瑜喊，學長好！韓國瑜先是一愣，接著反應過來說，東吳大學？韓、劉2人相視而笑，劉接著說，現在還是大學長（指韓國瑜先一年進入“立法院”）。



劉書彬在稍後接受媒體訪問時表示，雖然民進黨“立法院”黨團總召柯建銘說她是2倍的中國國民黨籍“立委”翁曉玲，但每個人都是獨特的，她自詡進來“立法院”是當個理直氣和的“立委”，是來解決問題、監督行政、理性問政的。



“立法院”14日上午安排劉書彬就職“立委”宣誓儀式，由大法官朱富美監誓、韓國瑜也出席旁觀，民眾黨籍7席“立委”也都到場力挺，包括黃國昌、張啟楷、林國成、黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍、林憶君等人。