還錢於民　國民黨20日啟動全台政策說明會

國民黨召開記者會，左起藍委葛如鈞、許宇甄、羅智強及國民黨發言人楊智伃。（照片:國民黨提供） 中評社台北3月14日電／迎戰綠營對藍委的大罷免，國民黨14日宣布，從3月20日起至5月20日“總統”就職日止，將從新北市出發，在全台75個區域“立委”選區，舉辦上百場“還錢於民”問政說明會，宣傳藍委的努力，也凸顯執政的民進黨當家鬧事。



民進黨訂3月15日啟動下鄉宣講，國民黨宣講始於3月20日起，民眾黨揚言要撥亂反正3月23日也將啟動“人民要當家”宣講，首站從新北出發。



國民黨“立院”黨團首席副書記長羅智強表示，所有的政策都要結合民生，所有的政策都要走入群眾，國民黨提出還錢於民的政策主張，接下來要進行百場宣講，直接向人民報告這些跟大家息息相關的政策法案。民進黨要展開全台拚鬥爭、大罷免，用納稅人的錢宣揚鬥爭信念，國民黨只能用草根草鞋、最庶民的方式走進群眾，用政策跟人民站在一起。



對於還錢於主張，羅智強指出，政府多年稅收的超徵，其實都來自於人民，象徵從人民身上多收了本來該屬於人民的錢，應該仿照新加坡、美國等許多國家的做法，將超收的稅收還給人民。他現在已經在大安區走透透向選民報告，其中最受歡迎、也最被期待的就是普發現金1萬元，他要轉達人民的心聲給正沉溺在大鬥爭、大罷免的執政黨，呼籲民進黨趕快跟上國民黨的腳步，實現人民期待的還錢於民。



組發會主委、“立委”許宇甄表示，“立法院”通過總預算之後，民進黨政府各部會開始造謠抹黑，說衛生紙沒辦法提供、燈不能開、茶會沒有茶點等，可是幾乎每一個“部會”首長都在“立院”親口表示，他們今年獲得預算比去年還多；另外，財劃法修正則是因應民眾需求，讓地方政府有更好的財政自主能力。有鑑於此，國民黨必須向鄉親報告總預算案以及財劃法修正，讓全民瞭解真相，也會向大家說明這會期要推出的各項民生法案。

