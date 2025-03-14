卓榮泰否認進入準戰爭　稱為因應外來威脅

卓榮泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月14日電（記者 張穎齊）賴清德13日就5大威脅共提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度。中國國民黨籍“立委”王育敏14日質詢，兩岸觀光、民間交流幾乎宣布完全斷絕，宛如進入準戰爭狀態，賴清德此舉更打臉過去的自己與蕭美琴、“國防部長”顧立雄、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘曾反對恢復軍法。“行政院長”卓榮泰強調，恢復軍審是針對特定軍人的特定軍事犯罪行為，並非要斷絕兩岸健康有序的交流。



王育敏質詢，顧立雄過去是已故軍人洪仲丘的人權律師，曾喊不允許軍法復辟，結果現在與賴清德都背棄自己說過的價值，軍審先射箭再畫靶，民進黨曾不相信軍中官官相護文化、絲毫不讓，現在賴清德、蕭美琴、顧立雄、柯建銘、“外交部長”林佳龍等都打臉自己過去言論，是換位置換腦袋嗎？台灣進入準戰爭狀態嗎？兩岸交流、言論自由都變成大威脅，只要觀光、宗教交流都是中共同路人？乾脆宣布戒嚴吧。



卓榮泰答詢，並非如此，過去是針對軍人被凌虐而停止軍審，當時有內在因素，現在是有外來威脅，軍人被利用、教唆、有不利於國家行為，因此要加強軍法官、人事條例等，這不是平戰之分，而是針對特定現役軍人的特定軍事犯罪行為等，絕不容許國軍有不忠誠的行為；至於兩岸旅遊觀光、宗教等，不能是台灣人過去大陸就回不來，政府能不去關心嗎？相當多一貫道等事件都有。



顧立雄答詢，過去軍審違反“憲法”、不被人民信任，他見解沒改變，接下來當然盡個人最大努力，確保重開軍審，會與過去制度不同，確保公平審判、合乎法律程序，正全盤檢討包括過去被詬病的軍法官、軍事檢察署組織法等。其實軍事審判法並沒廢除，而是準備戰時要恢復，若平時不進行規劃、沒經公平的法院設計，若戰時怎憑空恢復？要重新打造軍審制度，符合公平法院審判，重新開機、重新打造。

