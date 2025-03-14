傅崐萁問賴清德：兩岸任何交流都算通敵？

國民黨團總召傅崐萁及藍委王鴻薇受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）賴清德昨日宣布中國大陸是境外敵對勢力，並提出5大國安威脅和17項因應策略。中國國民黨立法院黨團總召傅崐萁今對此質疑，台灣是不是準戰爭邊緣？未來兩岸觀光旅遊、宗教及文化界交流等兩岸交流算不算通敵？都要面臨軍審？賴清德已經正式引爆這顆核彈，台灣要何去何從？



傅崐萁今天在國民黨團大會後受訪時，針對賴清德昨天的記者會做出以上表示。



傅崐萁說，昨天賴清德拋出震撼彈，讓人不禁質疑，台灣是否處在準戰爭邊緣？台灣是否要對所有軍公教人員，實施忠誠調查？甚至用戒嚴的方式，把軍公教當作敵人？



另外還有台商的生存權，是否到大陸去就是通敵？傅崐萁表示，所有教育界、文化界的兩岸交流，以及觀光業者要放棄14億人的大陸市場，是否就是通敵？還有這麼多宗教在兩岸交流，是否通敵？



傅崐萁表示，包括軍公教人員，民眾返鄉祭祖，包括宗教、教育、文化界，這些人是否都要面臨軍審？台灣人民要好好思考，一任總統不過4年，做好繼續做，做不好就換人。但真要把台灣真推向戰爭邊緣嗎？賴清德已經正式引爆這顆核彈，台灣要何去何從？



傅崐萁也說，2300萬人是要維持現狀，還是走向烏克蘭？必須好好思考，但思考時間非常有限，一任4年的總統，是否要讓台灣走向戰爭，大家要好好思考。