與高雄陳家和解　陳其邁今出席高醫大活動

高雄市衛生局與市立小港醫院（委託高雄醫學大學經營）進行“重度級急救責任醫院”合作啟動儀式。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月14日電（記者 蔣繼平）由高雄陳家經營的高雄醫學大學附設中和紀念醫院及高雄高爾夫俱樂部，去年因接連遭高雄市政府開鍘，大同醫院經營權易主、高雄球場也停業，傳聞“高雄市長陳其邁槓上陳家”。經過4個多月，民進黨籍高雄市長陳其邁今天與高醫董事長陳建志共同出席見證打造小港醫院成為“重度級急救責任醫院”簽署合作意向書，雙方互動氣氛愉快自然，是否代表上演大和解戲碼，也成為熱議話題。



祖籍泉州同安的高雄陳家是台灣五大家族之一，堪稱“南霸天”，陳中和與其子陳啟川、陳啟清均從政，都曾在日據時代出任高雄議員。陳啟川曾獲蔣介石任命擔任高雄市長，陳啟清曾任“國大代表”、第一銀行董事長。陳啟清的兒子陳田錨曾是高雄市議會議長，陳田錨的兒子陳建平曾任“立委”。台灣第一位醫學博士杜聰明創辦高雄醫學院時，陳家也曾捐地資助。



不過去年開始，高雄陳家家族事業體頻與高雄市政府發生摩擦，陸續傳出原由高醫經營的大同醫院易主長庚醫院，高雄高爾夫球場因水土保持、農藥爭議而被市府收回不再續約。



由於高雄陳家經營事業體去年下半年連續遭高市府開鍘，連“高雄市長陳其邁槓上陳家”的輿論氣氛都在高雄傳得沸沸揚揚。為此，民進黨籍高市議員簡煥宗還在議會質詢時詢問此事並請陳其邁回應，陳其邁當時語氣堅定地說“市長責任就是守護市民安全，沒有任何妥協，一切按規矩來做。”



高雄長庚醫院今年元旦開始接手經營高雄市立大同醫院，原以經營權易主、勞資紛爭告一段落。不過上月卻遭爆出長庚接手後發現大同醫院院內重要的氣體管線被塗上白漆，並發現部分醫院設施異常，當下立即處置完成及現場修復，因涉及違反醫療法嫌疑，已由檢調單位展開調查，引起一陣議論。



正當外界對高雄陳家與陳其邁關係發展持續霧裡看花時，高雄市政府3月14日攜手高雄醫學大學締約合作，預計花6年打造市立小港醫院完成“重度級急救責任醫院”，吸引媒體注意，陳其邁與高醫董事長陳建志共同出席，並見證高雄醫學大學校長余明隆及高雄市衛生局長黃志中簽署合作意向書。



陳其邁今天在記者會上與高醫董事長陳建志互動氣氛自然。陳其邁致詞表示，感謝高醫攜手提升高雄市急重症服務量能，均衡區域急救需求，使南高雄市民緊急醫療需求更進一步。陳建志致詞表示，高醫持續深耕高雄市，落實大學社會責任與公共服務的宗旨理念，支持市府公共衛生政策，照顧市民的健康與醫療需求。



高雄陳家是台灣大家族，發跡人物是陳中和，1904年設立“新興製糖”，為台灣最早的本土糖業，1950年陳啟川承繼家業，成立南和興產公司，負責家族土地管理、開發和租賃。後代子孫在政經界都有一定地位，包括前高雄市長陳啟川、前高雄市議長陳田錨等。陳啟川曾擔任高醫董事長，醫院中的“啟川”大樓、“中和”紀念醫院都是以陳家人的名字命名。

