國民黨團反制賴清德　將提軍審公投

國民黨團總召傅崐萁和書記長王鴻薇等人交換意見。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）賴清德13日宣布中國大陸是境外敵對勢力，提出5大國安威脅和17項因應策略，包括恢復軍事審判。對此，中國國民黨立法院黨團今日決議，將推出公投，詢問民眾是否同意“效法烏克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？”



國民黨立委柯志恩表示，賴清德若認為他提出的東西符合民意，那我們就用公投，來看看賴認為的民意，是否抵得住更大的民意?



現行公投法規定，中選會收到公投提案後，要在60天內完成審核，並有一次限期30天內的補正機會；若連署合於規定，公投案即成立，中選會須在投票90天前公告，期間至少需舉辦五場發表會或辯論會，並自2021年起，每2年舉行一次公投。



若不循公民連署途徑，立法院也可針對“重大政策之創制或復決”，附具主文、理由書，經立法院會通過後10日內，交中選會辦理公投。



目前國民黨團將走第二條路，以人數優勢在立法院會通過提案，直接交付中選會辦理公投，如該公投案最快下周提出，下周五的立法院會逕付二讀，經一個月的協商冷凍期，最快4月18日後就可以在院會闖關通過。



國民黨的公投提案內容包括，有鑑於賴清德首次稱中國是境外敵對勢力，並於國安會議中提出恢復軍事審判等政策。爰擬具公投提案主文為“賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，兩岸進入準戰爭狀態，你是否同意效法鳥克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？”是否有當？敬請全民公決。