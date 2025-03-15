趙麟析特朗普式國關　若有戰爭美須撈一筆

台灣清華大學副教授趙麟。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月15日電（記者 鄭羿菲）針對美國總統特朗普二度執政的中美關係，台灣前駐史瓦帝尼“大使”、台灣清華大學副教授趙麟接受中評社訪問表示，可以用“爭而不鬥”形容。特朗普在貿易戰、科技戰不會輕易讓步，但軍事戰的可能性不大。由於特朗普喜歡單幹，以美國為首的圍堵中國相關區域安排，例如四方安全對話（Quad）及AUKUS等，功能都會減弱。



趙麟說，特朗普對國際關係的目標是：不要輕易有戰爭，但若有戰爭，美國必須撈一筆。從烏克蘭礦權、接管加沙走廊的邏輯都是“謀財”。而特朗普個人主義強烈，下屬也只能跟著特朗普的步伐走。



趙麟認為，即便現在從特朗普目前的言談來看，中美關係的大方向可能較好，但特朗普難以預測，還有待觀察中美元首峰會彼此的言談互動。



趙麟是美國哈佛大學甘迺迪學院碩士，在1982年到1986年，及1996年到2000年曾兩度駐美，分別出任台駐美國代表處政治組秘書及政治組、國會組組長。2001年返台後擔任“總統府”第一局長，2006至2009年出任史瓦帝尼“大使”。現為台灣清華大學清華學院副教授。



趙麟接受中評社訪問表示，特朗普對於國際關係的認定，首要是不要戰爭，但喜歡交易。因此以哈衝突、俄烏戰爭目前這2大世界主要區域性的戰爭，會希望越快結束越好。而特朗普處理國際糾紛的方式，如果不能兩邊都安撫，則就選擇站一邊來簡單處理整場戰事。例如俄烏戰爭中特朗普選俄羅斯總統普京，以哈衝突中選以色列總理內塔尼亞胡。



趙麟說，特朗普解決俄烏戰爭、以哈衝突的目的，並不是要遏止中國。他相信特朗普沒有思考得那麼深遠，特朗普的目的是不喜歡戰爭、盡量不要發生戰爭，但若發生戰爭了，那美國就需要賺一筆。烏克蘭的情況就是如此，特朗普正是在“謀財”。若去看特朗普運用AI生成的影片，描繪計劃接管加沙走廊、轉移巴勒斯坦人後，重建為度假村，也正是謀財的邏輯。



趙麟認為，不要把特朗普想像成有多麼同情他國人民性命，但可以確定特朗普希望和平，無論是真的和平，還是表面上的和平。至於中美關係，貿易戰、科技戰特朗普一定不會輕易讓步，但軍事戰的可能性並不大，因為特朗普說過不可能把美國子弟兵送到東亞。