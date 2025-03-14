新竹市與美韋斯特蘭市簽MOU　深化城市合作

邱臣遠今日與美國密西根州韋恩縣韋斯特蘭市市長凱文‧科爾曼簽署MOU。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月14日電（記者 盧誠輝）新竹市政府今日與美國密西根州韋恩縣韋斯特蘭市(City of Westland)簽署MOU，未來將展開兩市在產業、教育、職業訓練等方面的交流，深化城市合作，為雙方帶來更多實質性的成果，讓兩城市間的伙伴關係進入新階段。



新竹市政府今日與美國密西根州韋恩縣韋斯特蘭市簽署MOU，包括台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、美國密西根州韋恩縣韋斯特蘭市市長凱文‧科爾曼(Kevin Coleman) 、大底特律區台商會僑務諮詢委員李維灝和新竹市府各局處長首長都到場觀禮。



邱臣遠表示，去年5月9日新竹市長高虹安和科爾曼市長進行首次視訊會議後，搭起雙方友誼的橋樑，會中雙方就未來合作領域進行了初步討論，並表達對兩市合作的共同期望，會後市府同仁也持續和韋市保持聯繫，落實各項合作項目，隨著今日MOU簽署，兩市合作將進一步深化，為雙方帶來更多實質性的成果。



科爾曼指出，這是他第3次來台，也是第2次造訪新竹市，相信這次簽署MOU能為兩市開啟各項交流與合作，特別是兩市在工業和科技產業都有許多雷同之處。韋斯特蘭市一直是美國汽車工業製造的重鎮，也是其他包括機械和機器人等產業發展的重要城市，他希望藉由此次兩市的合作，能為雙方搭起更多友誼的橋樑。



新竹市府城銷處表示，這份MOU不僅是一紙協議，更是兩市之間建立長期合作與友誼的基石。未來，兩市將進一步深化合作，共同應對全球化背景下的各種挑戰與機遇。此次MOU的簽署標誌著兩市在多領域合作上邁出了重要一步，未來將有更多的合作項目陸續啟動。兩市將共同努力，實現互利共贏，為兩地居民創造更加美好的未來。