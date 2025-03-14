北檢查傅崐萁疑涉反滲透法　鄭銘謙：未干涉

“法務部長”鄭銘謙。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月14日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立委”傅崐萁被告發提供競選小物給同黨“立委”候選人涉及《反滲透法》等罪，台北地檢署指出，承辦檢察官今天指揮“調查局”北機站搜索李姓被告花蓮居所，將持續調查釐清中。“法務部長”鄭銘謙在“立院”受訪表示，這是由台北地檢署獨立偵辦，“法務部”無法介入指導、干涉。



傅崐萁與妻子、國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚的官邸員工宿舍，14日上午9時遭到搜索。台北地檢署證實，2月14日接獲民眾告發戰天下公司出售修容組等競選小物，疑涉有違反《商業會計法》、《偽造文書》等罪嫌，經承辦檢察官指揮“法務部調查局”北部地區機動工作站於2月27日持法院核發之搜索票，搜索蘇姓等被告、戰天下公司等共5處所；再於3月11日及14日，持法院核發之搜索票，搜索李姓被告之台中、花蓮居所等共3處所。本案由檢察官持續調查釐清中。



全案起因於名嘴溫朗東2月提告傅崐萁與戰天下公司負責人蘇意舜合謀，透過疑似中國製競選小物，而受境外敵對勢力滲透來源中共資助，從事“立委”選舉相關活動，另發放競選小物修容組給藍營“立委”，以便取得總召一職，涉《商業會計法》、《反滲透法》及《刑法》投票行賄等罪嫌。



傅崐萁今午現身“立法院”康園餐廳外受訪時痛斥賴清德，不要再追殺在野黨，強調所謂的團購小物案在2024大選前已被各地民進黨候選人告發，並且各地地檢署都已偵結，所有團購一切合法，且與境外資金無關，各地地檢署全部簽結。



鄭銘謙今日下午赴“立法院”議場進行總質詢前受訪。



媒體問傅崐萁到底是違反哪條法律要被搜索？為何北檢可跨區到花蓮指揮搜索？



鄭銘謙表示，此個案的偵辦，是由北檢獨立偵辦，這部份“法務部”無法介入、指導、干涉，北檢會依照證據辦案，北檢有申請搜索票，一切都根據北檢說明。