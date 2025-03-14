遭廉政署調查貪瀆？郭智輝：不是事實

左起“經濟部長”郭智輝、“法務部長”鄭銘謙。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月14日電（記者 張穎齊）針對台積電將加碼投資美國1千億美元，台“經濟部長”郭智輝遭新黨副秘書長游智彬告發涉嫌違反《刑法》第130條“廢弛職務釀成災害罪”、131條“貪污治罪條例圖利罪”。傳出“法務部”廉政署立案調查，將郭智輝列為他字案被告，將於18日通知游智彬到案說明。郭智輝僅回應“這都不是事實！”



廉政署後續對外表示，通知游智彬是調查一起洩密案，與郭智輝無關。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。



游智彬等新黨青年軍10日赴台北地檢署，告發郭智輝涉嫌貪瀆罪，指出沒經過投資審議委員會，就讓台積電變成美積電，郭智輝更自爆之前都不知道台積電要赴美投資1千億美金，造成台灣產業空洞化、人才流失，台灣產業徹底根留美國，台灣跌倒、美國吃飽，美國總統特朗普成功掠奪台積電，郭智輝踐踏人民。



北檢將郭智輝列為“他字案”被告，並由“法務部”廉政署北調組通知游智彬，以證人身分在18日上午10點赴廉政署說明。



郭智輝今日下午赴“立法院”議場進行總質詢前受訪，被問及遭檢廉調查列他字案被告？郭智輝僅說，這都是傳聞，不是事實！



“經濟部”補充表示，目前都還不確定廉政署調查是否與台積電赴美及郭智輝相關，將靜待廉政署通知。



另外，中國國民黨籍台北市議員鍾小平10日也赴台北地檢署告發“行政院長”卓榮泰、“經濟部長”郭智輝涉犯《刑法》瀆職、外患罪，痛批2人沒經過投審會就讓台積電赴美，幫助美國總統特朗普的帝國主義打擊“中華民國”，急著讓“中華民國”變成美國殖民的第51州。此案尚未有下文。