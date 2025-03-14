王世堅送半身高大算盤　要卓榮泰精打細算

綠委王世堅送一把半身高的算盤給卓榮泰，要卓榮泰好好精打細算。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）今年度總預算在藍綠聯手表決下大幅度刪凍新台幣2075億元，佔6.64%，引起民進黨不滿，除掀起全台大罷免外，也將下鄉宣講。民進黨籍“立委”王世堅過往質詢時都愛送禮物，14日質詢時送給“行政院長”卓榮泰一把半身高的算盤，金句連發，要卓榮泰好好精打細算，引得中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜笑說，算盤很重喔。



王世堅質詢時表示，“國事”如麻，不管這次預算刪減凍結到底怎麼樣，但金額非常龐大，在這麼多軟硬體建設都需要經費下，確實刪除龐大的總預算受到傷害、打擊非常大，他送這把算盤當禮物，希望卓榮泰帶回去放在“行政院”，好好“精打細算”！



王世堅說出親民金句，雖然我們冰箱打開，只剩下2條蔥、3顆蛋，連1塊豆腐都沒有，但若認真仔細好好規劃，還是可以做出至少可以充飢、填飽肚子的東西，他寄望卓榮泰要精打細算。



王世堅說完就扛著半身高的算盤，一路走到卓榮泰面前，卓榮泰也笑著收下這把算盤，還打趣道，王世堅這把算盤應該送給“主計長”陳淑姿。



“行政院長”卓榮泰14日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。

