陳其邁明赴美參與輝達GTC大會拚智慧高雄

民進黨籍高雄市長陳其邁。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月14日電（記者 蔣繼平）輝達（NVIDIA）舉辦的全球性人工智慧技術大會GTC（GPU Technology Conference）將於3月17日至21日在美國加州聖荷西舉行。民進黨籍高雄市長陳其邁受邀赴美出席該場活動，訂15日啟程，22日返台。陳其邁下午受訪表示，主要是確保與輝達合作的“智慧高雄燈塔計劃”順利進行。



針對是否有機會與黃仁勳碰面，陳其邁回應，主要與負責“智慧高雄燈塔計劃”的相關部門高級主管碰面，由輝達來安排。至於是否有機會爭取輝達在高雄設立總部？陳其邁回應，此行與這部分無關。



輝達每年舉辦的年會GTC，2025將於3月17日至21日在美國加州聖荷西（SAP Center及其他場地）登場，主題將鎖定AI代理、機器人技術，以及加速運算的未來發展，有超過1千場專業會議、2千位頂尖講者、近400家參展公司展示創新技術，重頭戲為輝達執行長黃仁勳將在19日發表主題演講。另外，輝達今年首次推出“量子日”聚焦量子運算的現狀與未來發展。



陳其邁16日至20日將率領市府團隊訪問美國西岸，受邀參加NVIDIA GTC 2025大會，並拜訪當地指標科技大廠、政府單位及學研機構，推動智慧城市與科技創新合作。此次訪問團由經發局、工務局、交通局、環保局及水利局組成，期盼透過交流深化國際合作，加速高雄產業升級與城市轉型。



高雄市經發局指出，此次行程也將前往舊金山灣區，考察水岸經濟發展模式，並拜訪史丹佛大學、Berkeley新創加速器SkyDeck等產官學研機構，借鏡國際經驗，強化高雄在AI城市治理與智慧經濟的競爭力。市府期盼透過這次訪美，深化全球鏈結，推動高雄成為具國際影響力的科技智慧城市。



陳其邁14日下午受訪表示，高雄正從傳統工業城市轉型為智慧科技重鎮，並積極布局AI產業與智慧治理的發展。本次參加GTC大會將掌握AI及相關技術的最新發展趨勢，並與NVIDIA高層進行會談，深入討論現有合作專案，並交流未來在技術應用的合作機會，進一步提升高雄在智慧城市、5GAIoT與數位治理等領域的發展動能。



陳其邁指出，為打造高雄的生成式主權AI平台，已於去年底正式啟動“智慧高雄燈塔計劃”，攜手中華電信、NVIDIA、Linker，以及企業共同建置本地端AI模型與平台，以提升政府智慧治理的效率，加速智慧城市發展願景。



“智慧高雄燈塔計劃”是主要是透過台灣自己的語言、文化，確保自主性，讓解決方案減少偏差，確保本地認知與社會價值脈絡的一致性，因此需要建立屬於自己的AI資料模組。

