王世堅促訂36死囚執行時間表　卓榮泰四前提

卓榮泰（左）接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”1月中旬首度簽准死刑犯黃麟凱執行死刑命令，還有剩下36名死刑犯仍待執行。民進黨籍“立委”王世堅14日質詢時指出，現在還有36位已經判死多年，要把時間表列出來給全民交代。“行政院長”卓榮泰回應，台灣並不是廢死的社會，在合憲範圍、完備程序、法律，經過法院判決，會予以執行



“行政院長”卓榮泰14日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



王世堅質詢時表示，現在還有36名死囚，這些人都殺人無數，可說是罪大惡極，大法官也提出解釋，死刑合憲，但必須嚴謹執行，他希望這36名死囚趕快把時間表列出來，給全民一個交代，自古殺人償命不是嗎？我們要還被害者一個公道。龐大的民意支持執行死刑，這是“法務部”的職責。



卓榮泰說，犯罪人是否罪大惡極，法院已做定案，判決後執行在“法務部”，必定要遵照憲判意志，完成所有的法定程序，給被執行者看是否要經過精神鑑定或怎麼樣的審定，讓死囚知道因為犯行受到社會最大苛責，因此必須要付出這樣的代價。前陣子我們也因為法律完備執行1名死囚死刑，證明台灣不是一個廢死的社會，在合憲範圍中、完備程序、法律，經過法院判決，會予以執行。