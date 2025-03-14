新北三峽綠茶季周末登場　客家擂茶文化體驗

擂茶體驗是很受歡迎的親子活動。（新北市客家局提供） 中評社台北3月14日電／“2025三峽綠茶季”15、16日在台北大學登場，現場多達90攤特色攤位、野餐活動。新北市客家文化園區以客家擂茶及纏花工藝為主題，推出體驗攤位，呼應食農教育主題。新北市客家事務局長劉冠吟表示，“茶”是客家文化中很重要的一部分，擂茶的風味仍然廣受歡迎，歡迎本週末來三峽綠茶季體驗擂茶的趣味。



劉冠吟表示，“茶”是客家文化中很重要的一部分，“客家擂茶”是先民因應顛沛流離的時代背景所發展出來飲食文化，將茶葉、芝麻、花生等營養元素擣在一起再快速食用，可以說是濃縮營養觀念的先驅。類似現代人吃維他命、喝精力湯的概念，時至今日，雖然已沒有快速吃食的急迫性，擂茶的風味仍然廣受歡迎。



客家局指出，女製茶師洪佳玉是新北客家女青年的代表人物，積極參與客家青年事務。2020擔任新北市客家義民爺文化祭典正獻官，連續3年擔任新北客家局客家文化諮詢顧問，個性積極開朗且樂於分享。曾擔任“2021新北女性培力研習－客家女創業艱辛”主講者，實為新北客家女青深耕永續發展表率。



新北市客家文化園區為三峽地區重要的文化館舍之一，近年來積極與在地社群共創努力，與台北大學海山學研究中心合作辦理三峽綠茶季及地方創生計劃，落實博物館社會責任，發展地方產業並活化在地客庄經濟。近年透過客庄農產行銷，與新北市政府農業局及三峽區農會合作，持續發展三峽農產經濟。



2025新北藍茶藝術季文化體驗活動將於4月開跑，主打心靈療癒系列職人體驗，並於5月規畫茶與染主題活動。目前園區展出“新北客家山河紀”，呈現出淡水河流域中客家族群遷徙中的文化及產業，其中上游三峽地區及下游石門地區為重要客家茶區。