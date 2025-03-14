朱立倫批賴17條為一己之私　遂行台獨目標

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）賴清德13日宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，提出5大“國安”威脅和17項因應策略，包括洃復軍事審判。中國國民黨主席朱立倫今天下午發表談話指出，這是近三十幾年來，台灣第一次將對岸定位為敵對關係，準戰爭關係，把過去努力的成果，轉化成敵對戰爭關係，和平變成對立，對話交流變成對抗交惡。



朱立倫下午的發言，較上午的臉書強硬許多。他上午在臉書發文表示，“國民黨一貫支持軍事審判健全化，賴清德應為污名化國軍忠誠道歉！”“縱使國民黨堅定支持軍事審判健全化，有效抵禦中共發動戰爭的軍紀問題，但國民黨決不認同賴清德將修法理由指向國軍。”



朱立倫說，對所有民眾來講，立即感受到兩岸衝突敵對所產生的風險，賴清德昨天的宣告，讓他成為兩岸麻煩製造者，打壓各界人士和對岸的交流，更是民主的大倒退。賴清德其實就是為了他的一己之私，鞏固個人的權力，遂行“台獨”的目標。



朱立倫今天下午透過文傳會臨時通知媒體，將在國民黨中央黨部中山廳針對賴清德提出的17項因應發表談話，有大約近20家媒體到場，朱在黨副秘書長江俊霆和智庫副執行長、桃園市議員凌濤的陪同下發表談話表達國民黨立場，但未接受媒體提問。



朱立倫說，“中華民國”作為國際重要成員，向來都希望成為和平締造者，區域安全穩定者，絕對不願意成為國際的麻煩製造者，但昨天賴清德的17條，相信一定在國際上引起很大的風波，到目前為止，沒有看到政府有正面的反應。



即將面對包括特朗普和習近平的會面，朱立倫說，區域安全的重要對談，都是希望能創造國際安全穩定，而不是成為國際的麻煩製造者，兩岸關係是這幾十年來歷任“總統”努力創造的和平環境。而國民黨立場非常堅定，“中華民國”要自立自強，也要和平交流，絕對不能再造成兩岸對立衝突。



朱立倫指出，賴17條將對軍公教嚴格審查，也限制了學術交流，同時恐嚇宗教人士，打壓演藝人員，甚至兩岸觀光交流即將停擺，這是民主的大倒退，對於民眾言論、思想自由、行動自由產生嚴重限制，是台灣民主的麻煩製造者，而賴清德其實就是為了他的一己之私，鞏固個人的權力，遂行“台獨”的目標。