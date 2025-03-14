新北八里動物之家　民眾認養獲疫苗及飼料

八里動物之家。（新北市動保處提供） 中評社台北3月14日電／新北動保處持續廣設認養小棧，民眾不需要到動物之家，也能在都會區認養毛寶貝。其中八里動物之家合作21家認養小棧，去年有316隻動物被民眾領養。動保處說，公立動物之家認養動物，可獲終身免費醫療諮詢、免費飼料及疫苗注射。



新北市政府動保處持續廣設“毛寶貝愛心認養小棧”，讓民眾不需要到動物之家也能在都會區認養心儀的毛寶貝，其中與動保處所屬八里動物之家合作的單位就達21家，橫跨大台北地區，樹枝狀地擴散毛寶貝的認養網路，去年認養小棧共認養316隻，成效卓越！



八里動物之家合作的認養小棧類型多元，包含有寵物用品、寵物餐廳、寵物旅宿、動物醫院等。位於新莊區的“貓.領事館”是一間貓咪中途之家，負責人呂邦愷熱衷於幫助流浪貓送養，最近還接手30多隻險遭棄養貓咪。呂邦愷說，自己也是個不折不扣的“貓奴”，很支持目前動保處所推行的TNVR（捕捉、絕育、施打疫苗及回置）政策。



新莊另外一間“聊聊貓旅館”則是一家貓咪專屬旅館，負責人林子翔從小愛貓成痴，不僅協助送養八里動物之家貓咪，還會加碼做貓咪親人訓練及幫牠們取可愛的名字。此外，林子翔也熱心地協助八里動物之家貓舍的空間規劃。



八里動物之家獸醫師黃勁達說，愛心認養小棧突破動物之家地理位置偏遠的困境，讓毛寶貝能被更多人看見。他感謝和八里動物之家合作的夥伴們，不遺餘力地幫忙送養收容的毛寶貝，去年認養小棧共認養316隻，期許有更多的夥伴一同加入，為毛寶貝謀幸福。



新北市動保處表示，新北市8個動物之家多位於偏遠地區，廣召異業設立毛寶貝愛心認養小棧，增加毛寶貝曝光認養機會，讓所內動物近距離接觸民眾。此外，動物之家透過網路新媒體成功媒合許多毛寶貝回歸家庭，歡迎大家到新北市動物之家或是動保處合作的認養小棧參觀。