朱立倫：賴清德恢復軍審是對軍人潑髒水

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）賴清德13日宣布中國大陸是境外敵對勢力，提出5大“國安”威脅和17項因應策略，包括恢復軍事審判。中國國民黨主席朱立倫今天下午發表談話時提及，國民黨希望健全軍事審判，提升軍紀和“國安”，和賴清德把髒水潑向“國軍”弟兄，懷疑他們的忠誠，以反滲透角度來污名化“國軍”弟兄。



朱立倫認為，應該要把過去這些話吞回去的是民進黨，真正應該向“國軍”弟兄們道歉的也是民進黨。



對於要恢復軍事審判的原因，賴清德昨日在記者會上表示，去年因“共諜”案起訴人數共64人，現役及退役軍人分別為15人（23%）及28人（43%），合計占“共諜”案比例高達66%。



朱立倫今天下午透過文傳會臨時通知媒體，將在國民黨中央黨部中山廳針對賴清德提出的17項因應發表談話，有大約近20家媒體到場，朱在黨副秘書長江俊霆和智庫副執行長、桃園市議員凌濤的陪同下發表談話表達國民黨立場，但並未接受媒體提問。



有關軍事審判部分，朱立倫說，國民黨一貫立場都希望能夠健全軍事審判，讓軍紀、“國家安全”受到嚴格的保證與保護。他指出，國民黨“立委”陳永康、徐巧芯、翁曉玲等提出的《軍事審判法》修正案，或“立法院長”韓國瑜曾經主張針對《軍法》部分提出的修正，都是希望能夠健全《軍事審判法》，提升軍紀與“國家安全”。



朱立倫強調，這些絕不是如同賴清德宣言，恢復軍事審判是在懷疑“國軍”弟兄的忠誠，而過去民進黨宣稱、一再主張要廢除軍法，回歸司法。他認為，應該要把過去這些話吞回去的是民進黨，真正應該向“國軍”弟兄們道歉的也是民進黨。



朱立倫也提及，司法的公平正義是社會的基礎，社會信賴必需要靠司法來恢復。可是很不幸，賴清德就任到今天，司法、罷免成為賴的兩把大刀，一再地揮向非賴人士，大罷免不用多談；司法，針對於多位的縣市長、政治人物、“國會議員”以及前民眾黨主席，每一項讓民眾最質疑的，不是證據不足，就是完全不對等地嚴格辦理。



朱立倫認為，司法必需公正，絕對不能成為政治操控的工具。對民眾來講，如果再用司法操控政治，打壓在野黨或遂行一黨一人之私，達到掃除所有非賴人士的作為，鞏固其個人的權位，這是對台灣民主最大的傷害，也是台灣民主絕對不能夠接受。