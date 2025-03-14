綠委提修法管台人在陸言論　邱垂正樂觀其成

綠委邱志偉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）近期台灣藝人轉發“中國台灣省”一事，引起綠營關注，民進黨籍“立委”邱志偉將提修《兩岸人民關係條例》，增訂台灣人若進入大陸地區，不得發表危害我存在或變更自由民主憲政秩序的內容，違者最重可罰新台幣5萬元。陸委會主委邱垂正14日回應，若違法樣態能訂清楚，樂觀其成。



邱志偉將提《兩岸人民關係條例》修正草案，增訂台灣人若進入大陸地區，不得配合、附和大陸地區政治性機關及團體，而發表危害台灣存在或變更自由民主憲政秩序的內容，違者最重可罰新台幣5萬元，得按次處罰。



邱志偉14日質詢時進一步要求，以他提修的版本作為“行政院”修法版本，邱垂正則說，這部分我們在與委員一起研議。



“行政院長”卓榮泰14日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



邱志偉質詢時也針對轉型正義議題，要求裁撤蔣介石、蔣經國位於桃園大溪慈湖陵寢的軍方編制，他表示，這2位獨裁者，不應該派軍方，浪費“國家”資源去守墳墓，這沒有道理，未來一定要拿出積極作法。



卓榮泰則說，賴清德也有處理過類似的事情，也希望能處理，但社會共識與家屬意見還未達到一致。邱志偉追問，裁撤有這麼困難嗎？30名衛兵的編制，為何一定要在那邊駐守操演？卓榮泰則打太極說，應該有適當的處理方式，可以讓家屬有安心的地方。