賴稱陸敵對勢力　曾煥程：只顧政權不計後果

“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月15日電（記者 方敬為）賴清德13日宣布中國大陸是境外敵對勢力，提出5大“國安”威脅和17項因應策略，包括恢復軍事審判。前綠營選舉幕僚、“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程接受中評社訪問表示，賴並非真的在應對所謂的“安全壓力”，其目的是透過拉高兩岸緊張情勢，以抗中保台的大旗，助長大罷免，因為只有全台罷免藍委成功，2026九合一選舉才有勝選利基，2028大選才有望順利連任。



曾煥程進一步提到，可以觀察出，賴宣布恢復軍事法庭，黑熊學院創辦人、“立委”沈伯洋馬上發出新聞稿附和，並加碼建議要設置“國安法庭”，要對象從軍人擴大所有普羅大眾，等同於製造寒蟬效應，營造對民進黨、對賴清德政權有利的政治環境。



曾煥程說，賴清德是典型的“只顧政權、不計後果”，這是台灣首度有民選領導人公然定義兩岸是敵對關係，等同於間接宣布進入“準戰爭”狀態，甚至更可以視為發布“戒嚴”的起手式，台灣的安全風險不減反增。然而卻看不見台灣官方有相關配套，包括戰時的“撤僑計劃”、“撤資計劃”，完全沒有，顯然賴清德就只是逞口舌之快，為了鞏固權力無所不用其極，台灣百姓要自求多福。



曾煥程，東海大學國貿系學士，2022年曾代表台灣維新參選彰化縣議員，後來從事中小企業輔導顧問，現為“中華工商資源整合策進會”第四屆理事長。曾擔任民進黨籍前“立委”林豐喜助理，在台中縣市合併前於民進黨台中縣黨部任職，曾參與選戰幕僚工作。



針對賴清德13日召開安全會議後的相關發言，曾煥程表示，賴的說法只差在沒說出“戒嚴”兩字，其表面上是在應對所謂的“安全壓力”，但實際上，賴清德所提到的那些狀況，並不是在其任內才忽然發生，換言之，賴清德的所有宣示與表態，背後動機都是為了操弄政治。



曾煥程說，賴清德無法忍受執政一直被在野黨牽制，如果不是韓國總統尹錫悅的前車之鑑，可能早就宣布實施戒嚴了！賴清德沒辦法用霹靂手段扭轉劣勢，只好授意發動對全台藍委大罷免，但此舉劍走偏鋒，風險極高，為了助長罷免氣焰，賴在進入罷免連署第二階段之際，掀開“抗中牌”，要住罷免一臂之力。



他指出，從時間點就能看出端倪，先是全台罷藍委團體宣布第二階段連署啟動，民進黨中央3月15日起展開“人民是頭家政策宣講會”巡迴，賴清德13日發表“國安”政策談話，一氣呵成，就是在助陣罷免，因為只有全台罷免藍委成功，2026九合一選舉才有勝選利基，2028大選賴清德才有望順利連任。