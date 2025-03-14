馬英九促賴收回境外敵對勢力說　和平對話

馬英九要求賴清德收回“新兩國論”與“境外敵對勢力”說。(照片:馬英九臉書) 中評社台北3月14日電／賴清德13日召開“國安高層會議”、宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，提出5大“國安”威脅和17項因應策略，包括恢復軍事審判。馬英九今天透過臉書發文喊話，請賴清德遵守“中華民國憲法”，收回“新兩國論”與“境外敵對勢力”說，與“大陸地區”進行和平對話，不要陷“國家”與人民於不義與苦難。



馬英九表示，賴清德昨天召開“國安會議”後的宣布，對兩岸關係與台海局勢將產生重大危機與影響。第一，恢復軍事審判，民進黨昨是今非，對得起洪仲丘以及當初支持改革與人權的人嗎？第二，無論“國人”赴中國大陸與宗教團體交流，都是“憲法”保障的自由與權利，今天政府要限縮人民自由，必須以法律定之，否則就是行政獨裁。



馬英九指出，第三，也是最重要的，賴清德公然將“大陸地區”視為“境外敵對勢力”，違反“中華民國憲法”的兩岸定位，也將兩岸關係帶向前所未有的險境。自從1901年通過廢止《動員戡亂時期臨時條款》後，法律上不再視“大陸地區”為敵人，兩岸不再處於敵對狀態。如今，賴清德要改變現狀，要改變兩岸定位，必須“修憲”，否則只能遵循“憲法”。



馬英九表示，他希望賴清德立即冷靜下來，遵循憲政規定，穩定兩岸關係，以安定民心士氣，有效因應當前變局。在此，他鄭重呼籲賴清德，面對“國家”出現如此重大的危機與挑戰，應邀集朝野政黨領袖與社會賢達，召開“國是會議”，絕對不可專斷獨行，否則對台灣內部的安定團結，對“我國”的國際關係與兩岸關係，將會產生不可逆料的傷害。

