蔡宗佑：賴踩紅線　台觀光業被綁著當炮灰

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑。（中評社 資料照） 中評社高雄3月15日電（記者 蔣繼平）賴清德13日宣布中國大陸是境外敵對勢力，提出5大“國安”威脅和17項因應策略，包括恢復軍事審判。高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑接受中評社訪問表示，“賴政府”踩到大陸紅線，代表兩岸交流恐全面限縮，觀光業恐在賴任內都甭玩了，從疫情後就委靡，現更確定是被綁著當炮灰，業界已陳情多次無果，均感心灰意冷。



蔡宗佑正在金門跑行程，針對是否擔心金門兩岸交流也被限縮？蔡宗佑表示，金門的地緣關係與大陸比較近，與大陸比較融合，陸方應該不會停，“賴政府”應該也不至於停掉小三通。他認為，民進黨政府可能覺得最好台灣本島可以獨立，金門、馬祖就無所謂，就算發生什麼事對民進黨政府也不重要，民進黨政府大概是這種心態。



蔡宗佑，1966年生，金門人，現任高雄市旅行商業同業公會理事長，也是育昇國際旅行社有限公司負責人，在台北、金門另設分公司。高雄市旅行商業同業公會會員數共有510家旅行社。



蔡宗佑表示，他一直斬釘截鐵認為在賴清德任內，兩岸絕對不會有任何更進一步的交流，想不到真的被他料中，他認為昨天賴的談話等同踩到大陸的紅線，所以也看到國台辦馬上強硬的回應。目前全世界都在因應特朗普的貿易戰與關稅戰，很多國家都在轉向要與大陸做來往，只有台灣持續抗中、反中，這對台灣真的不好，他強調，不要說旅遊業，應該說對台灣所有的產業都是負面。



蔡宗佑表示，根據統計台灣去年對大陸的貿易順差達699.96億美元，“賴政府”卻硬是要採取經濟與軍事對抗，到底對台灣有什麼意義？台灣底氣夠嗎？不僅人口尺度差距太大，經濟規模、軍事水準也真的落差太大，為什麼不能好好相處，大家來做生意做朋友也好，這才是重點，但民進黨政府不這麼想，不斷踩紅線，真的很糟糕。



為救觀光業，台灣旅行相關公協會3年來跑陸委會、海基會、“交通部”觀光署不下3、50趟。蔡宗佑表示，對於民進黨政府執政，很多人都沒抱什麼希望，現在來看，恐怕再怎爭取都沒有用，已經跑了那麼多次公務部門，不管是陳情、抗爭、溝通也好，都沒有用，真的是沒有用，到最後都有一點心灰意冷了的感覺。