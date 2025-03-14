賴17條　卓榮泰：心謀不軌的人才會擔憂

“行政院長”卓榮泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月14日電（記者 張穎齊）賴清德13日宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，提出5大“國安”威脅和17項因應策略，包括恢復軍事審判。中國國民黨籍“立委”游顥14日質詢，軍審復辟使得兩岸愈兵凶戰危，是要重返戒嚴、準備進入戰爭嗎？“行政院長”卓榮泰答詢，不可能再讓台灣回到戒嚴時代，賴清德也不會使用，會用民主去解決。



卓榮泰說，他擔憂若台灣沒自我防衛能力就無法保障安全，賴清德的裁示，不是讓大家擔憂，是心謀不軌的人才擔憂，想保護台灣的人士獲得賴清德政策上支持，內部團結就不會分裂，敵人就不會加倍。



南投“立委”游顥14日在“立法院”總質詢表示，大家都希望台灣安全、穩定發展並進步，但賴清德13日的談話，卻讓兩岸愈往兵凶戰危、愈趨緊張，愈來愈不穩，“立委”、全民都擔憂、焦慮、恐慌，擔心戰爭將來臨。



游顥批，卓榮泰在給全民扣大帽子，人民擔心是孩子是否上戰場？但好像卓榮泰意思是害怕的人就是出賣台灣？興奮的人是期待戰爭嗎？卓榮泰趕緊澄清，是對台灣別有企圖的人才要擔憂。



游顥再指，賴清德的談話後，兩岸更緊張，將來不久後是否走向戒嚴？卓榮泰能承諾台灣不會走回戒嚴嗎？卓榮泰承諾，不可能再讓台灣成為過去戒嚴時代，台灣經過全世界最長的戒嚴時期，已走過了，台灣有健全社會、軍隊、高素養人民，可用民主方式解決，戒嚴不會是賴清德手中要去使用的權力。卓榮泰話鋒一轉還諷，恢復軍審是指像游顥這樣身強體壯的現役軍人，都可能被對岸吸收，不是說游顥。游顥回擊，卓意有所指？他當然與全民站在台灣立場，有人成為間諜，都絕不容忍。



游顥再問，軍法復辟，過去幫已故軍人洪仲丘擔任人權律師的現任“國防部長”顧立雄，曾說不讓軍法復辟，現在是昨是今非自打臉嗎？曾任“立委”的現任“外交部長”林佳龍也自打臉。為何過去蔡英文執政8年沒倡導？現在才要修正？台灣將要戰爭了嗎？



卓榮泰說，恢復軍審視重開機，是有截然不同的制度。顧立雄答詢，他說過了，他的立場與見解都沒變，過去軍審是有違反“憲法”意旨、無法獲得人民信賴，他會盡最大努力重新打造與過去不一樣的軍審；過去軍法官沒符合社會保障、不是正式法官，要確保以後軍審的軍法官是有所保障，也要訂立軍事法院組織法，若無法補破洞部分會回到民事審判，軍審仍維持在戰時軍審，11年來沒重新打造，戰時將無法因應，平戰都要做準備，“國防部”存在的價值就是隨時做好戰時準備，軍審也如此，新的軍審能達到公平審判、正當法律程序原則。



游顥批，目前全台灣人對司法介入，影響各種判決，有很大不信任，軍審能解決這問題嗎？他很懷疑。