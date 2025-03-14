賴17條衝擊ECFA？卓榮泰：轉移生產

“行政院長”卓榮泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月14日電（記者 張穎齊）賴清德13日宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，提出5大“國安”威脅和17項因應策略，包括恢復軍事審判。中國國民黨籍“立委”游顥14日質詢，兩岸緊張情勢絕對更升溫，ECFA將面臨全面性斷絕，有做衝擊評估嗎？“行政院長”卓榮泰表示，台灣會將生產放在其他各地；“經濟部長”郭智輝未正面回應，僅說內部有討論過，會協助輔導台商或銷陸業者改投其他地方的市場。



目前台灣禁止大陸2509項產品進口到台灣。大陸近年陸續取消對台的ECFA關稅優惠，迄今剩下300多項。“經濟部”曾表示，ECFA早收清單產品占台灣出口金額約6%，換算約200億美元產品。



南投“立委”游顥14日在“立法院”總質詢表示，賴清德13日的發言，將大陸列為境外敵對勢力，政策措施實際上就是往戒嚴邁進，兩岸緊張絕對升溫，ECFA將面臨全面停止，他也同意台灣不需過度依賴某一邊，但政府、“經濟部”有做各項因賴的談話後、ECFA中斷的衝擊作為嗎？“經濟部”有針對百工百業做衝擊評估報告嗎？過去馬英九執政時期都會有做。



卓榮泰答詢，政府一直在建構台灣自主，有序的經濟、安全，必要時調整，是往世界走、也轉向海洋世界，把台灣生產放到世界各地，不會放在某個國家，讓台灣太過依賴；一個不是法治、不是民主的國家，對台灣採取任何方式，不是他能預料的到，但仍希望兩岸有健康有序、尊嚴對等交流，談判對話代替互相不瞭解。他有要求各部會把賴清德的裁示，以專案來執行、定期考核，該立法、修法、行動計劃都需要。



郭智輝答詢，中國大陸是否取消ECFA，不確定性高，“經濟部”會希望協助沒ECFA受惠措施後的業者，轉移到中國大陸以外的其他市場，也會協助避開中國大陸大量製造、補貼、使得造成台商面臨更大的傷害，會幫助在台生產的廠商銷給中國大陸以外的市場生意，“經濟部”對百工百業的影響評估有做，比如去年ECFA被部分取消後，“經濟部”就公告受影響廠商可轉移市場。“經濟部”內部也有做業，會根據各署、處提出來，包括台灣業者有輸出到中國大陸會碰什麼問題，都做分析、輔導台灣廠商。



游顥追問，民進黨政府一直強調健康有序交流，過去幾年以來，有任何一件兩岸各種形式的經貿談判嗎？去年5月20日賴清德上台迄今，有任何一次聯繫對岸嗎？陸委會不是傳聲機嗎？怎就斷掉？過去馬英九8年都能在中美之間，照顧到台商的經濟。



卓榮泰回答，跟對岸談判的主動權都不在台灣，這陸委會都知道，光觀光談判的小兩會，對岸都不願意、不放行，無法對等、尊嚴、健康有序地接觸，是對岸的問題。邱垂正答詢，大陸對台灣的“經濟脅迫”是事實，相關部會都有準備做最壞打算。



最後，游顥問，台電連年虧損，台灣的能源政策配比長期有問題，今年能承諾電價不調漲並穩定物價嗎？卓榮泰、郭智輝均回覆，過去因俄烏戰爭影響台電虧損需補貼，吸收6千億新台幣虧損，政府致力穩定物價，電價則是電價審議委員會審議，不是政府決定，但會努力。