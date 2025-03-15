羅添宏：特朗普上任越久影響力將越被淡化

曾派駐索羅門群島的台灣退休外交官羅添。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月15日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普上任後在國際間的種種強勢作為引發議論。曾派駐索羅門群島的台灣退休外交官羅添宏接受中評社訪問表示，特朗普的種種作為實在都太衝動了，並非所有國家對特朗普的強勢作為都會買帳，未來隨著特朗普上任的時間越久，影響力恐會越來越被淡化。



羅添宏，政大外交系學士，1983年進入台灣“外交部”工作，2023年退休，曾派駐菲律賓、史瓦濟蘭、聖文森、韓國及索羅門群島。



羅添宏指出，特朗普上任後就像在池塘裡面丟下一顆大石頭般，在國際間造成許多漣漪和波動，但這些漣漪最終還是會慢慢地逐漸平緩下來，因為特朗普的強勢作風在國際間是行不通的，這從特朗普對近鄰加拿大和墨西哥祭出加徵關稅引發兩國不滿揚言報復反制就可看出，不是每個國家都會吃特朗普這一套的。



他質疑，特朗普在做這些重大決定的時候是否有經過事前縝密的沙盤推演？種種強勢作為引發國際間的反彈是否曾預估過可能對美國造成的後果？特朗普甚至還口出狂言要併吞格陵蘭，但人家根本不甩你。所以並非所有國家對特朗普的強勢作為都會買帳的，未來隨著特朗普上任的時間越久，影響力恐會越來越被淡化。



羅添宏認為，加拿大怎麼可能為了避免被加徵關稅就變成美國的第51州？特朗普這樣的作風真的是一點都不尊重別人的想法。墨西哥和格陵蘭也一樣，怎麼可能會輕易對特朗普買單？更何況是歐洲其他國家也都看在眼裡。特朗普的種種作為實在都太衝動了，這樣做到底能讓美國得到什麼？



羅添宏強調，若以長遠的角度來看，難道美國在國際間不需要朋友嗎？但特朗普一上任就幾乎把所有人都給得罪光了，這樣對美國真的好嗎？

