施正鋒：綠恢復軍審恐無限上綱　可能戒嚴

施正鋒。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月15日電（記者 黃筱筠）賴清德13日宣布中國大陸是境外敵對勢力，提出5大“國安”威脅和17項因應策略，包括恢復軍事審判、強化公職人員及宗教團體赴中交流揭露制度等。東華大學前教授施正鋒接受中評社訪問表示，雖過去綠營反對軍審制度，但賴提出綠營支持者會支持。由於美麗島事件就是軍事審判，對於恢復軍審就是擔心無限上綱。依他對賴的了解，下一步有可能宣布戒嚴，可能以受到中國威脅為由，宣布戒嚴。



他強調，希特勒也是民選，恢復軍審的法規若有灰色地帶，擔心被誇大解釋、羅織罪名，“一旦被槍斃是救不回”。看看韓國總統尹錫悅這麼誇張宣布戒嚴，搞不好“賴政府”也會這樣做，賴可能以受到中國威脅為由宣布戒嚴。美國過去也遇過朝小野大的執政狀況，美國前總統羅斯福就選擇去說服在野黨，“賴政府”應該要走正道。



施正鋒為美國俄亥俄州立大學政治學博士，曾任東華大學原住民民族學院院長、淡江大學公共行政學系系主任、東華大學民族事務與發展學系教授、台灣國際研究學會理事長，亦曾擔任喜樂島聯盟主席，現已退黨。施正鋒曾是呂秀蓮政治幕僚。



綠營過去聲援2013年在服役期間被霸凌而死的義務役士官洪仲丘事件，要求廢除軍審制度，現在賴清德提到恢復軍事審判，綠營支持者可以認同嗎？



施正鋒對中評社表示，綠營會支持，軍法審判是可以，但有實際上的課題。過去戒嚴時間很長，軍事議題例如美麗島事件就是軍事審判，當時風聲鶴唳，當時是戒嚴，還不是戰爭。依照軍事審判，若有人攜械逃亡，就是唯一死刑，因此若恢復軍事審判，他擔心會無限上綱。



施正鋒表示，賴清德宣布抗中17項措施，選在大陸《反分裂國家法》20週年前，就是先下手為強。民進黨宣布下鄉宣講，是毫不掩飾要求行政部門要帶動大罷免。如果罷免投票率不高，加上民眾黨區域“立委”也沒有人可罷，難動員年輕選票出來投票，如果罷免加上補選結果，讓民進黨席次大於國民黨席次，那民進黨就賺到了。如果席次沒有增長那就當成2026年地方選舉暖身。